Đấu giá bản Kinh thánh cuối cùng có lỗi đánh máy 'chết người'

Quyển Wicked Bible (tạm dịch: Kinh thánh tội lỗi) do hai nhà in hoàng gia ở London (Anh) là Robert Barker và Martin Lucas xuất bản vào năm 1631.

Kinh thánh quy định mọi người phải ngoại tình do lỗi in ấn (dòng chữ gạch đỏ). Nguồn: GEEK

Một trong số rất ít bản in còn sót lại của Wicked Bible sẽ được đem ra bán đấu giá vào ngày 11-11 tại Knightsbridge, London. Phiên đấu giá sẽ do nhà đấu giá Bonhams phụ trách. Được biết giá khởi điểm được đưa ra là từ 15.447-23.170 USD.

Tất cả bản in của Kinh thánh được cho là đã bị phá hủy gần hết, dù vậy người ta vẫn cho rằng còn khoảng chín bản in vẫn đang lưu hành. Vì để xảy ra sai sót trong khi in, nhà in Martin Lucas và nhà in Robert Barker bị tước giấy phép in ấn và phạt 300 bảng Anh vào thời điểm đó.



Wicked Bible. Nguồn: GEEK

“Lỗi in ấn này dường như đã không được phát hiện trước khi đem đi in” - Simon Roberts, chuyên gia về sách và bản thảo của nhà đấu giá Bonhams, nói. Ngoài ra, người ta còn cho rằng các nhà in này đã bị “thọc gậy bánh xe”. Cuối cùng, Barker bị giam ở nhà tù Debtor và chết ở đó vào năm 1964.