Đầu năm 2016 đàm phán Syria

- Ngày 19-12, trong khuôn khổ công du Trung Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã đi trực thăng đến thăm tàu sân bay Charles-de-Gaulle của Pháp đang hoạt động trong vùng Vịnh trong chiến dịch tấn công Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria. Đây là lần đầu tiên một bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên tàu sân bay Pháp. Chuyến thăm mang tính chất tiêu biểu vào lúc biên đội tàu Charles-de-Gaulle chỉ huy lực lượng hải quân của liên minh do Mỹ đứng đầu. Ngày 20 và 21-12, dự kiến bộ trưởng Quốc phòng Pháp sẽ đến Moscow thảo luận với Nga về tăng cường đánh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. - Báo New York Times (Mỹ) đưa tin từ ngày 16-12, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã mở chiến dịch phản công lớn ở miền Bắc Iraq. Hơn 300 tên tham gia nhiều mũi phối hợp. Chúng tổ chức thành từng toán nhỏ có xe bọc thép và pháo binh yểm trợ cùng xe gài bom. Lực lượng người Kurd là đơn vị chủ công có máy bay năm nước yểm trợ đã đẩy lùi bọn chúng. Các máy bay phóng gần 100 quả bom dẫn đường chính xác. Gần 200 tên bị tiêu diệt. Đây là cuộc tấn công lớn nhất của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kể từ ngày 6-7. Ý đồ của chúng là ngăn chặn quân đội Iraq tái chiếm TP Mosul bị chúng chiếm từ tháng 6-2014.