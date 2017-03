Đầu sỏ về tài chính của IS bị tiêu diệt

Báo cáo ghi nhận bọn khủng bố đã đủ trình độ in hộ chiếu giả Syria sau khi chiếm TP Deir Ezzor (Syria) cách đây 17 tháng. Tại đây có nhiều thùng hộ chiếu để trắng và máy in. Một điểm in khác được đặt tại TP Raqqa, căn cứ của bọn chúng.

Báo cáo ghi nhận hộ chiếu giả tràn ngập thị trường Syria (ảnh) với giá 200-400 USD. Với hộ chiếu giả, bọn khủng bố có thể giả dạng người di cư để xâm nhập nhiều nước. Nhiều hộ chiếu giả đã được phát hiện ở châu Âu. Hai tên khủng bố tham gia vụ tấn công khủng bố ở Pháp tối 13-11 cũng dùng hộ chiếu giả.





Trong khi đó, ngày 10-12 (giờ địa phương), người phát ngôn Lầu Năm Góc thông báo hồi cuối tháng 11, máy bay liên minh đã tiêu diệt được tên đầu sỏ phụ trách tài chính của Nhà nước Hồi giáo (tự xưng) Abu Salah.

Abu Salah là một trong những tên phụ trách tài chính quan trọng nhất và có kinh nghiệm nhất. Đây là tên đầu sỏ về tài chính thứ ba bị tiêu diệt. Trong chiến dịch nêu trên còn có hai tên chỉ huy cấp cao bị tiêu diệt. Một tên phụ trách cưỡng đoạt tiền của dân và một tên phụ trách điều phối chuyển giao thông tin, người và vũ khí. Mục đích của Mỹ nhằm tiêu diệt chất xám của bọn khủng bố.