Đề tài NSA do thám toàn cầu nhận giải báo chí Pulitzer

Theo trang web của tổ chức Pulitzer, ở hạng mục dịch vụ công, báo The Washington Post và báo The Guardian của Anh (chi nhánh tại Mỹ) được vinh danh với loạt bài về chương trình do thám toàn cầu của Cục An ninh quốc gia Mỹ (NSA) thông qua tiết lộ của cựu nhân viên tình báo CIA Edward Snowden. Ở hạng mục điều tra, phóng viên Eli Saslow (báo The Washington Post) nhận giải với loạt bài về tình trạng phổ biến tem phiếu thực phẩm sau khủng hoảng tài chính. Báo The Boston Globe đoạt giải tin nóng với đề tài đánh bom khủng bố ở Boston hồi tháng 4-2013. Hai phóng viên Tyler Hicks và Josh Haner (báo The New York Times) lần lượt đoạt giải ảnh tin nóng và phóng sự ảnh. Tyler Hicks có chùm ảnh về vụ tấn công khủng bố ở trung tâm thương mại Westgate tại thủ đô Nairobi của Kenya (ảnh) trong khi Josh Haner có loạt ảnh nạn nhân mất chân trong vụ khủng bố ở Boston.





Phóng viên Chris Hamby thuộc Trung tâm Liêm chính công (Mỹ) nhận giải ở hạng mục phóng sự điều tra nhờ các báo cáo về vụ gian lận của các bác sĩ và luật sư nhằm chiếm đoạt tiền tai nạn nghề nghiệp của các thợ mỏ mắc bệnh phổi. Báo The Tampa Bay Times có hai nhà báo đoạt giải ở hạng mục báo chí địa phương. Ba tờ báo khác có cá nhân đoạt giải gồm Detroit Free Press (hạng mục bình luận), The Philadelphia Inquirer (hạng mục phê phán), The Gazette (giải báo chí trong nước). Ở hạng mục quốc tế, hãng tin Reuters có hai phóng viên đoạt giải với loạt bài về vụ đàn áp cộng đồng Hồi giáo thiểu số Rohingya ở Myanmar.

Bên cạnh các giải thưởng báo chí, giải Pulitzer còn vinh danh các tác phẩm thuộc các lĩnh vực khác như sách, kịch, âm nhạc. Mỗi cá nhân đoạt giải được thưởng 10.000 USD.

DUY KHANG