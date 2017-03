Đến năm 2030, Nga sẽ chế tạo tàu sân bay

Ông khẳng định: “Nga không lệ thuộc chút nào với Pháp. Đó chỉ là hợp đồng hợp tác quân sự và kỹ thuật không hơn không kém”.

Ông cho biết chương trình xây dựng hải quân của Nga đến năm 2050 đã dự kiến xây dựng một hạm đội hiện đại, cân đối, có khả năng thực hiện các chuyến công tác giải trừ hạt nhân và chiến tranh quy ước. Ông giải thích tàu sân bay Nga dự kiến chế tạo vào năm 2030 là tàu chở máy bay không người lái và có người lái hoạt động với hệ thống tự động trong mọi môi trường.

Năm 2011, Tập đoàn DCNS của Pháp và Cục Xuất khẩu vũ khí Nga (Rosoboronexport) đã ký hợp đồng trị giá 1,2 tỉ euro, theo đó phía Pháp sẽ đóng hai tàu chỉ huy và đổ bộ lớp Mistral cho hải quân Nga. Theo hợp đồng, tàu đầu tiên mang tên Vladivostok sẽ được bàn giao cho Nga trong năm 2014 và tàu thứ hai Sevastopol sẽ được giao năm 2015.

Hồi đầu tháng 9, chính phủ Pháp thông báo chưa hội đủ các điều kiện để Pháp bàn giao tàu lớp Mistral cho Nga xuất phát từ tình hình Ukraine. Tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian thông báo đến tháng 11 Pháp có thể xem xét lại quyết định giao tàu lớp Mistral cho Nga. Nga đã thông báo Nga sẽ kiện Pháp nếu Pháp vi phạm hợp đồng giao tàu.

Trong khi đó, hãng tin RIA Novosti (Nga) ngày 25-10 đưa tin ông Viktor Zavarzin - phụ trách Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia Nga cho biết cuối tuần trước, Duma quốc gia đã thông qua dự toán chi phí quân sự. Theo dự toán ngân sách năm 2015 và giai đoạn 2016-2017, chi tiêu quân sự sẽ đạt 3.280 tỉ rúp vào năm 2015, tăng 32,8% so với năm 2014. Năm 2016, chi tiêu quân sự ở mức 3.113 tỉ rúp, giảm 5,3% so với năm 2015. Đến năm 2017, chi tiêu quân sự tăng 4% so với năm 2016, đạt mức 3.237 tỉ rúp.

H.DUY