Đến phiên Úc không kích IS ở Iraq

(PLO) - Chính phủ Úc đã thông qua việc cho máy bay chiến đấu tham gia vào những cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Nhà nước Hồi giáo tự phong (IS) ở Iraq. Nước này đã cùng với Mỹ tham gia vận chuyển vũ khí đến cho lực lượng quân đội Kurd chống IS.

“Chính phủ Úc cho phép không quân tấn công vào các nhóm Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và triển khai những lực lượng quân đội đặc biệt để sẵn sàng chiến đấu với các phiến quân” – thủ tướng Tony Abbott tuyên bố vào hôm nay (3-10).

“Hôm nay, chính phủ cho phép không quân Úc tham chiến ở Iraq dựa trên lời thỉnh cầu và cũng vì muốn hỗ trợ cho chính phủ Iraq”, thủ tướng Abbott nói. “Bên cạnh đó, dựa trên những văn kiện hợp pháp, chính phủ Úc cũng đồng ý thông qua việc triển khai những lực lượng quân đội đặc biệt của Úc nhằm hỗ trợ cho lực lượng của Iraq”. Lời tuyên bố trên được thông báo sau nhiều ngày kể từ khi máy bay chiến đấu của Úc tham gia hỗ trợ cho Iraq trong chiến dịch liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu. “Úc rất quan tâm đến vấn đề này. Chúng tôi làm những điều được cho là có ích trong việc cản trở và ngăn chặn IS cả ở trong nước và trên trường quốc tế”, thủ tướng cho biết thêm. “Có thể sẽ mất một khoảng thời gian, nhưng chúng tôi biết chúng tôi sẽ thắng, vì quân đội IS đang rút lui, chứ không phải bành trướng ra. Chúng tôi biết chúng tôi sẽ thắng vì Nhà nước Iraq đang dần giành lại từng chút một quyền kiểm soát đối với các thành phố và thị trấn của mình”. Úc đã điều khoảng 600 lính và nhiều máy bay đến Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập vào giữa tháng 9 khi đã sẵn sàng tham gia vào cuộc công kích do Mỹ dẫn đầu. Úc cùng với Mỹ, trong một nỗ lực quốc tế, đã tham gia vận chuyển vũ khí đến cho lực lượng quân đội Kurd nhằm chống lại những phần tử cực đoan IS ở phía Bắc Iraq. Nó cũng mang tới bầu không khí thiếu “nhân đạo” đang vây quanh các thị trấn ở nước này. Uyên Lê (Theo channelnewsasia )