Diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương: Mỹ-Trung đấu khẩu

Ngày 31-8 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đến đảo quốc Cook bắt đầu chuyến công du châu Á-Thái Bình Dương trong 11 ngày.

Theo hãng tin Reuters, phát biểu trong ngày bế mạc Diễn đàn Các đảo quốc Thái Bình Dương, bà Hillary Clinton khẳng định Mỹ sẽ củng cố quan hệ với các đảo quốc Thái Bình Dương và mở rộng thêm đối tác an ninh trong khu vực như một phần trong chiến lược hướng về châu Á-Thái Bình Dương.

Bà ghi nhận các nước đều có quyền lợi trong việc duy trì hòa bình và an ninh ở Thái Bình Dương và Mỹ cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ bảo vệ an ninh và tự do hàng hải ở vùng biển này. Bà nhấn mạnh Mỹ sẽ trở thành đối trọng với bất cứ thế lực nào muốn thống trị khu vực.

Bà bác bỏ suy nghĩ cho rằng hành động của Mỹ tại Thái Bình Dương nhằm chống lại một vài quốc gia cũng như nhận định của một số người cho rằng thái độ thù địch trong khu vực giữa Mỹ và Trung Quốc đang gia tăng.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhận quà lưu niệm từ Thủ tướng chủ nhà Henry Puna tại đảo quốc Cook ngày 31-8. Ảnh: REUTERS

Bà tuyên bố hành động của Trung Quốc tại Thái Bình Dương không xung đột với quyền lợi của Mỹ tại đây. Dù thế, bà kêu gọi Trung Quốc nên công bằng và minh bạch trong hành động đồng thời giữ vai trò tích cực trong an ninh hàng hải.

Bà tuyên bố Mỹ rất sẵn lòng hợp tác với Trung Quốc cũng như với các đối tác khác như Nhật, Liên minh châu Âu để phát triển khu vực Thái Bình Dương.

Đáp trả phát biểu của bà Hillary Clinton, Thứ trưởng Ngoại giao Thôi Thiên Khải, trưởng đoàn Trung Quốc tham dự Diễn đàn Các đảo quốc Thái Bình Dương, tiếp tục luận điểm cho rằng chính sách của Trung Quốc đối với Thái Bình Dương chỉ nhằm mục đích hòa bình, ổn định và phát triển.

Ông nói Trung Quốc đã hỗ trợ rất nhiều cho công tác phát triển kinh tế-xã hội của các đảo quốc Thái Bình Dương theo yêu cầu của các đảo quốc và khuyến cáo các đối tác nên tôn trọng mong muốn của các đảo quốc.

Trong cuộc họp báo bên lề Diễn đàn Các đảo quốc Thái Bình Dương, ông thanh minh rằng Trung Quốc đã hiện diện rất lâu tại khu vực này, Trung Quốc viện trợ với tư cách một đối tác phát triển trong khu vực chứ không nhằm tìm kiếm ảnh hưởng đặc biệt nào và không phải để cạnh tranh với bất kỳ nước nào. Ông cam kết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ để phát triển khu vực.

Theo nhận định của Reuters, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã dùng những từ ngữ rất tế nhị và nhẹ nhàng đối với Trung Quốc tại Diễn đàn Các đảo quốc Thái Bình Dương bởi vài ngày tới bà sẽ ghé thăm Trung Quốc.

- Kêu gọi các nước cùng hành động chống biến đổi khí hậu có nguy cơ làm nước biển dâng đe dọa các đảo quốc và bảo vệ môi trường biển. - Mỹ phải chịu trách nhiệm đặc biệt vì đã thử 67 vũ khí hạt nhân ở đảo quốc Marshall từ năm 1946-1958. Đảo quốc Marshall vẫn bị ô nhiễm phóng xạ và Mỹ phải có nghĩa vụ dọn dẹp và bồi thường. - Đảo quốc Fiji tiếp tục bị ngưng tư cách thành viên sau vụ đảo chính quân sự năm 2006. Diễn đàn Các đảo quốc Thái Bình Dương năm 2013 sẽ được tổ chức tại đảo quốc Marshall. (Tuyên bố chung của Diễn đàn Các đảo quốc Thái Bình Dương)

THIÊN ÂN