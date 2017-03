Điều tra nhân quyền ở Bình Nhưỡng

Ngày 22-3, Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc đính chính lại mã độc xâm nhập máy chủ ngân hàng Nonghyup không phải xuất phát từ địa chỉ IP ở Trung Quốc mà từ máy của các ngân hàng bị nhiễm mã độc hai hôm trước. Tuy nhiên, Ủy ban vẫn khẳng định vụ tấn công mã độc đến từ nước ngoài.

Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye quyết định ông Kim Kwan-jin tiếp tục giữ chức bộ trưởng Quốc phòng sau khi ứng viên Kim Byung-kwan tuyên bố rút lui vì bị cáo buộc tham nhũng.

Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), ông Kim Kwan-jin cam kết duy trì tình trạng sẵn sàng đáp trả CHDCND Triều Tiên và nhấn mạnh Bình Nhưỡng phải trả giá nếu đứng sau vụ tấn công mạng của các ngân hàng và đài truyền hình Hàn Quốc.

Trong ngày 22-3, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae đến thăm làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Song song theo đó, Bộ đã đồng ý cho tổ chức từ thiện tư nhân Eugene Bell chuyển lô thuốc điều trị cho 500 bệnh nhân lao đa kháng thuốc ở CHDCND Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin đến văn phòng tổng thống nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: KOREA HERALD

Bộ xác định cho chuyển lô thuốc trên vì mục đích nhân đạo chứ không phải thông điệp tha thứ cho hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng.

Trong khi đó ngày 21-3 (giờ địa phương), 47 nước thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ đã thông qua nghị quyết thành lập ủy ban điều tra về vi phạm nhân quyền ở CHDCND Triều Tiên. Dự thảo nghị quyết do Nhật và Liên minh châu Âu đề đạt.

Các điểm chính trong nghị quyết nêu:

- Ủy ban điều tra có ba thành viên gồm báo cáo viên đặc biệt về Bắc Triều Tiên Marzuki Darusman (người Indonesia) và hai thành viên do Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền LHQ Remigiusz Henczel người Ba Lan chỉ định. Ủy ban hoạt động trong một năm.

- Nhiệm vụ là điều tra các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, có hệ thống và phổ biến, gồm các vi phạm về quyền có lương thực, trại giam giữ, các hành vi tra tấn và đối xử vô nhân đạo, giam giữ trái pháp luật, phân biệt đối xử, vi phạm về quyền tự do tư tưởng, quyền sống, quyền tự do đi lại và các vụ mất tích do cưỡng bức, kể cả bắt cóc công dân các nước khác.

Mục đích là xác định đầy đủ trách nhiệm liên quan đến các hành vi vi phạm, đặc biệt khi các hành vi vi phạm có thể cấu thành tội ác chống nhân loại.

- Yêu cầu CHDCND Triều Tiên chấm dứt tra tấn tù chính trị và công dân cũng như lập trại cải tạo lao động; trả tự do cho tù chính trị vô điều kiện; yêu cầu Bình Nhưỡng hợp tác toàn diện với ủy ban điều tra và cho phép ủy ban tự do đi lại. Dự kiến đến tháng 9, ủy ban điều tra sẽ trình báo cáo tại Hội đồng Nhân quyền LHQ và Đại hội đồng LHQ, sau đó đến tháng 2 hoặc tháng 3-2014 sẽ gửi báo cáo bằng văn bản tại khóa họp lần thứ 25 của Hội đồng Nhân quyền LHQ.

Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên đã ra tuyên bố phản bác nghị quyết trên và cho rằng đó là hành động dối trá chính trị. Tuyên bố cáo buộc Mỹ và các đồng minh nuôi dưỡng thái độ thù địch cố hữu với Bình Nhưỡng và tìm cách loại bỏ lý tưởng và hệ thống mà nhân dân CHDCND Triều Tiên đã lựa chọn.

Ngày 22-3, trang web tuyên truyền Uriminzokkiri của CHDCND Triều Tiên đã phát trên mạng YouTube đoạn băng ghi hình với nhan đề “Cuộc chiến ngắn ba ngày”. Băng mô tả tên lửa và pháo binh ào ạt bắn yểm trợ, sau đó bộ binh và không quân tràn sang biên giới và lính dù CHDCND Triều Tiên đổ bộ xuống Seoul (Hàn Quốc). Lời bình nói lính dù sẽ chiếm giữ Seoul cùng nhiều thành phố khác và sẽ bắt 150.000 công dân Mỹ ở Hàn Quốc làm con tin.

LÊ LINH - DẠ THẢO