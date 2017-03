Đô đốc Harry Harris: Mỹ tiếp tục ở lại Thái Bình Dương

Ngày 15-11 (giờ địa phương), tàu khu trục Mỹ USS Sampson đã đổi hành trình để đến TP ven biển Kaikoura (New Zealand) làm nhiệm vụ sơ tán nạn nhân động đất. Tàu có thể triển khai hai máy bay trực thăng để cứu hộ. 2.000 dân và 1.200 du khách bị mắc kẹt ở Kaikoura do đường bộ và đường sắt đều bị hư hại. Quân đội New Zealand đã điều động tàu chiến và trực thăng đến Kaikoura. Canada và Úc cũng điều tàu chiến đến cứu hộ tại New Zealand. _______________________________ Mỹ đã là một quốc gia thuộc Thái Bình Dương và là cường quốc ở Thái Bình Dương. Mỹ đã luôn ở đó và sẽ luôn luôn ở đó. Đô đốc HARRY HARRIS