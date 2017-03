Đô đốc Mỹ sẽ đưa hạm đội tuần tra thường xuyên

Ông nói tự do hàng hải và quyền bay qua là quy luật vàng. Ông cảnh báo một số nước muốn giành quyền tự do hàng hải ở biển Đông, muốn áp đặt luật lệ quốc gia của nước đó hoặc giải thích khác luật pháp quốc tế, một số nước tiếp tục áp đặt hạn chế tự do hàng hải và đưa ra yêu sách chủ quyền không phù hợp với Công ước LHQ về Luật Biển.

Ông khẳng định hơn bao giờ hết Mỹ quyết tâm bảo vệ tự do hàng hải trong khu vực. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện quyền tự do hàng hải dành cho mọi quốc gia”. Ông khuyến khích các đối tác cũng làm như Mỹ, nếu không cái lý “luật kẻ mạnh sẽ thắng” sẽ trở thành quy chuẩn mới trên biển cũng như trên bộ.

Về phản ứng của Mỹ trước tình hình xây đảo nhân tạo trên biển Đông của Bắc Kinh, Đô đốc Scott Swift cho biết hạm đội Thái Bình Dương sẵn sàng bảo vệ quyền tự do hàng hải dưới hình thức thường xuyên hiện diện cùng các đồng minh và các đối tác.

Reuters và báo Sydney Morning Herald (Úc) ghi nhận Đô đốc Scott Swift tránh nêu cụ thể Trung Quốc nhưng bài phát biểu của ông đều được hiểu nói đến nước này. Dù vậy, ông ghi nhận hải quân Mỹ vẫn giữ liên lạc hằng ngày với hải quân Trung Quốc và quan hệ này rất tích cực.

H.DUY