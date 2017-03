Doanh nghiệp Trung Quốc bất chấp an toàn

Tờ Thời Báo Hoàn Cầu của Trung Quốc số ra ngày 21-12 đã so sánh thảm họa bãi rác xây dựng ở Thâm Quyến bị sụp lở với thảm họa nổ kho hóa chất ở Thiên Tân hồi tháng 8 (173 người chết và 800 người bị thương). Báo viết: “Thiệt hại do các tai nạn này gây ra thật đáng tiếc. Các bài học rút ra đừng bao giờ quên”. Báo ghi nhận các doanh nghiệp Trung Quốc cần phải xem an toàn là vấn đề ưu tiên. Chuyên gia Pháp Thierry Sanjuan nhận định năm 2008 Trung Quốc đã lập ra Bộ Môi trường nhưng vấn đề ở chỗ không ai tôn trọng các quy định vì thường chính quyền các địa phương thông đồng với các doanh nghiệp sai phạm. Như ở Thiên Tân, một cổ đông của công ty trữ hóa chất gây nổ chính là con trai của giám đốc cảng. Ông kết luận: “Ý thức về nguy cơ đã va chạm với ý chí phát triển và làm tiền bằng mọi giá”. TNL _______________________________________ 1.000 nhân dân tệ (3.370.000 ĐVN) và ba điểm phạt là mức phạt cảnh sát Thâm Quyến dành cho xe khác gặp xe cứu hộ và xe cứu thương mà tài xế không chủ động nhường đường, theo báo Đặc Khu Thâm Quyến ngày 22-12. CSGT đã điều động hơn 700 quân và 200 lượt xe kéo bảo đảm đường cứu hộ thông suốt.