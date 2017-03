Đối đầu với mafia, vượt qua mọi mưu sát

Kể từ khi được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Trùng Khánh (năm 2007) đến nay, cựu Bộ trưởng Thương mại Bạc Hy Lai đã coi mục tiêu "Trùng Khánh thanh bình" là một trong những nhiệm vụ quan trọng của mình. Để thực hiện nhiệm vụ kể trên, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh đã bổ nhiệm ông Vương Lập Quân làm Giám đốc Sở Công an Trùng Khánh (từ tháng 6-2008). Kể từ đó đến nay, Giám đốc Vương Lập Quân đã trở thành khắc tinh của các băng nhóm xã hội đen hoạt động theo kiểu mafia, cũng như những quan chức đã nhúng chàm ở Trùng Khánh.

Khắc tinh của tội phạm

Trước khi trở thành Giám đốc Công an thành phố Trùng Khánh, ông Vương Lập Quân từng nổi tiếng với biệt danh "hổ vuốt sắt vùng Đông Bắc" bởi những quyết tâm không khoan nhượng chống tội phạm tại tỉnh Liêu Ninh. Ông Vương Lập Quân từng giữ chức Phó Giám đốc Công an thành phố Thiết Pháp, Phó Giám đốc, Giám đốc Công an thành phố Thiết Linh, tỉnh Liêu Ninh.

Ông Vương Lập Quân khi trả lời phỏng vấn

Tháng 11-2004, ông Vương Lập Quân được bổ nhiệm làm Phó Thị trưởng thành phố Cẩm Châu kiêm Giám đốc Công an. Sau khi trở thành Giám đốc Sở Công an Trùng Khánh, ông Vương Lập Quân được đặt một biệt danh khác "Người nghiện việc". Làm việc 16 tiếng một ngày đã trở thành thói quen thường nhật của ông Vương Lập Quân.

Theo giới truyền thông, sau một thời gian nghiên cứu kỹ tình hình, nhất là sau một loạt vụ án xảy ra trong năm 2008, Giám đốc Vương Lập Quân đã quyết định mạnh tay trấn áp hoạt động tội phạm của các băng nhóm xã hội đen đang hoành hành công khai ở thành phố Trùng Khánh.

Cách đây 13 năm, Trùng Khánh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và là trung tâm phát triển ở khu vực miền Tây Trung Quốc. Với diện tích 82.300km2 và dân số trên 30 triệu người, Trùng Khánh là thành phố có số dân đông nhất trong số 4 thành phố trực thuộc Trung ương (Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân và Trùng Khánh). Giới truyền thông từng so sánh Trùng Khánh với thành phố Chicago của Mỹ về mức độ tội phạm có tổ chức. Giám đốc Vương Lập Quân cho biết, nhiều tổ chức tội phạm ở Trùng Khánh có liên quan với mạng lưới mafia ở Hongkong và Macau.

Chỉ trong vòng hơn 2 tháng (từ 10-7 đến 30-9-2008), Công an Trùng Khánh đã mở nhiều chiến dịch truy quét tội phạm và đã xử lý 32.771 vụ án khác nhau, cũng như bắt và giam giữ gần 10.000 đối tượng. Giám đốc Vương Lập Quân từng cùng hơn 1.000 nhân viên bất ngờ kiểm tra những cơ sở sản xuất vũ khí lậu ở khu vực giáp ranh giữa thành phố Trùng Khánh với tỉnh Hồ Nam và tỉnh Quý Châu. Và đã triệt phá được 4 nhà máy, hơn 10 điểm sản xuất vũ khí lậu cũng như làm rõ nhân thân của những người đặt mua số vũ khí này.

Nhiều người cho rằng, vì có bằng thạc sỹ quản lý công thương nên ông Vương Lập Quân hiểu khá rõ cách thức làm tiền của các tổ chức xã hội đen. Ngoài việc bắt giữ hàng chục quan chức phạm tội, Giám đốc Vương Lập Quân còn đưa nhiều đại gia Trùng Khánh ra toà như Lê Cường, Trần Minh Lượng…

Từ khi còn làm việc tại tỉnh Liêu Ninh, ông Vương Lập Quân đã là "cái gai trong mắt" không những của quan tham, mà cả các băng nhóm tội phạm. Bọn tội phạm từng treo giải thưởng khá lớn cho ai hạ được Giám đốc Vương Lập Quân. Ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, bọn chúng đã chi hàng chục nghìn nhân dân tệ cho bất cứ tên nào hạ được Giám đốc Vương Lập Quân. Đến năm 2003, số tiền đã lên tới 5 triệu nhân dân tệ và hiện còn cao hơn.

Được biết, ông Vương Lập Quân từng bị đánh lén vào đầu nên đã phải nằm hôn mê hơn 10 ngày mới bình phục. Tính đến nay, Giám đốc Vương Lập Quân đã bị hơn 20 vết thương trên người. Bản thân ông Vương Lập Quân từng cho biết, đã nhiều lần bị tội phạm mưu sát, nhưng đều không thành.

Quản lý tình hình an ninh, trật tự của 19 quận và 21 huyện, trong đó có 4 huyện tự trị là công việc không dễ đối với Giám đốc Vương Lập Quân. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Giám đốc Vương Lập Quân là một trong những điển hình của Công an Trung Quốc trong cuộc chiến chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức. Do những thành tích đạt được, ông Vương Lập Quân đã được tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại cùng danh hiệu "Anh hùng chống xã hội đen".

Việc trừng trị tội phạm ở Trùng Khánh cũng là một trong những chủ đề được các đại biểu vừa tham dự lưỡng hội (Chính hiệp và Quốc hội) quan tâm. Tính đến nay, Trùng Khánh là thành phố có mạng lưới tội phạm có tổ chức hoạt động mạnh nhất và lớn nhất Trung Quốc. Nhưng kể từ khi ông Bạc Hy Lai về làm Bí thư Thành ủy đến nay, Trùng Khánh đã đạt được nhiều thành tích đáng kể trong lĩnh vực này và vừa được Trung ương biểu dương.

Sự nghiêm minh của pháp luật

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm 13-3, Giám đốc Vương Lập Quân cho biết, cuộc cải cách trong lực lượng công an được tiến hành từ đầu tháng 3 là do yêu cầu của Bộ Công an, cũng như quyết định của lãnh đạo thành phố Trùng Khánh.

Có thể nói ngày 20-6-2009 là thời điểm quan trọng nhất trong chiến dịch chống tội phạm có tổ chức do Giám đốc Vương Lập Quân trực tiếp chỉ huy. Tính đến nay đã có 3.348 nghi can bị giam giữ để điều tra vì có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với xã hội đen. Trong đó có 87 quan chức cấp cao bị bắt, xét xử vì những cáo buộc như tham nhũng, nhận hối lộ, bảo kê cho mafia.

Văn Cường khi hầu tòa

Theo thống kê, đã có hơn 200 cán bộ thuộc ngành chấp pháp của thành phố Trùng Khánh bị cách chức, điều tra do liên quan tới hoạt động của tội phạm. Nguyên Phó Giám đốc Công an, Giám đốc Sở Tư pháp Trùng Khánh Văn Cường và Bành Trường Kiến, nguyên Phó Giám đốc Công an là 2 "con cá" lớn nhất bị bắt trong đợt này. Tuy bị xét xử từ hôm 2-2 (bị bắt hôm 7-8-2009 khi đang ở nhà chờ sân bay Bắc Kinh), nhưng phải cuối tháng 3, đầu tháng 4-2010 tòa mới đưa ra lời phán quyết đối với Văn Cường, người đang bị tố cáo phạm các tội danh như tham nhũng, hiếp dâm, bảo kê cho các băng nhóm tội phạm có tổ chức... Dư luận cho biết, toà đang cân nhắc 2 mức án (tử hình hoặc chung thân) dành cho Văn Cường sau khi vừa tuyên phạt Bành Trường Kiến án chung thân.

Theo dự kiến ban đầu, phiên toà xét xử Văn Cường sẽ kết thúc vào cuối tháng 2, đầu tháng 3, nhưng đến nay vẫn chưa thể đưa ra lời tuyên án. Do đó, đã xuất hiện tin đồn "chạy án".

Theo ông Lưu Quang Lũy, thư ký Ủy ban Chính pháp Trùng Khánh, vì tính chất vụ án phức tạp, nhiều chứng cứ cần được xác minh cụ thể nên không thể đưa ra phán quyết vội vàng.

Nhiều người dân Trùng Khánh thực sự ngỡ ngàng trước sự giàu sang của Văn Cường sau khi cơ quan chức năng công bố số tài sản của ông ta. Chỉ riêng số tiền mặt tìm thấy trong một biệt thự của Văn Cường đã tương đương với 2,9 triệu USD - số tiền này còn nguyên cọc và dấu niêm phong của ngân hàng. Văn Cường còn sở hữu 8 căn hộ, 4 biệt thự cùng một lượng lớn tài sản quý như ngà voi, bạch ngọc, đồ trang sức… Bà Chu Hiểu Á, vợ Văn Cường cũng bị cáo buộc nhận hối lộ với tổng số tiền lên tới 2,4 triệu USD.

Cơ quan chức năng đã làm rõ, trong 16 năm giữ chức Phó Giám đốc Công an Trùng Khánh, ngoài việc bảo kê cho nhiều băng nhóm xã hội đen, Văn Cường còn tham gia chạy chức, chạy quyền, cũng như đỡ đầu cho một số cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngày 26-10-2009, Tòa án nhân dân thành phố Trùng Khánh đã xét xử 31 bị cáo tham gia hoạt động băng nhóm có tổ chức theo kiểu mafia do tỷ phú Lý Cường cầm đầu. Lý Cường từng là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Trùng Khánh và được mệnh danh là "Vua giao thông" ở Trùng Khánh. Trong số những cá nhân và tổ chức xã hội đen được Văn Cường bảo kê, điển hình là băng đảng do Dương Thiên Khánh đứng đầu, kẻ bị tòa tuyên án tử hình hồi hạ tuần tháng 10-2009.

Ngày 6-11-2009, hai trùm xã hội đen Trương Ba và Trương Đào đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Trùng Khánh tuyên phạt 17 năm tù giam vì bị cáo buộc phạm tội có tổ chức, phá hoại tài sản và phá hoại nghiêm trọng trật tự xã hội tại quận Vạn Châu.

Trong số cán bộ công an vừa bị xét xử, đáng chú ý có Nhạc Thôn, người bị Toà án Nhân dân thành phố Trùng Khánh tuyên án tử hình hôm 1-2 vì bị cáo buộc với 12 tội danh như tổ chức, lãnh đạo, bảo kê cho xã hội đen cố ý giết người, bắt cóc, tống tiền… Ngoài bản án tử hình, Nhạc Thôn còn phải nộp công quỹ với tổng số tiền lên tới 150 triệu nhân dân tệ.

Kể từ tháng 12-1996 đến khi bị bắt, Nhạc Thôn đã lợi dụng cương vị để cùng với Ngân Chí Vỹ, trùm xã hội đen khét tiếng tại Trùng Khánh và Trương Kiến Quốc, Hầu Duy Linh tổ chức, lãnh đạo, bảo kê cho xã hội đen cố ý giết người, bắt cóc, tống tiền… và nhiều hoạt động phi pháp khác, gây bức xúc trong xã hội một thời gian khá dài. Nhiều cán bộ công an và tư pháp ở Trùng Khánh từng tuyên bố, Văn Cường phải chịu trách nhiệm chính về tình trạng lộng hành của các tổ chức xã hội đen ở địa phương trong thời gian đương nhiệm.

Trước khi xét xử Văn Cường, Tòa án Nhân dân thành phố Trùng Khánh đã tuyên phạt "Mẹ già mafia" Tạ Tài Bình 18 năm tù (hôm 3-11-2009). Sở dĩ Tạ Tài Bình hoành hành trong một thời gian dài bởi chồng bà ta là anh ruột Văn Cường. Tuy là chị dâu, nhưng Văn Cường vẫn bỏ qua sự lăng loàn của Tạ Tài Bình bởi ông ta quá nổi tiếng về mặt này. Nhiều nữ minh tinh, ca sĩ nổi tiếng ở Trùng Khánh từng phải lên giường với Văn Cường. Điều đáng nói là Văn Cường từng nổi tiếng với việc bắt giữ tướng cướp Trương Quân, tiễu trừ phỉ…

Theo Lê Tuấn Cường - Lê Quỳnh Trang (CAND)