Đối phó dịch Ebola: Mỹ nâng mức cảnh báo cao nhất

Dịch sốt xuất huyết do virus Ebola tiếp tục hoành hành ở bốn nước Tây Phi (Guinea, Sierra Leone, Liberia và Nigeria).

AFP đưa tin tại Liberia, đêm 6-8 (giờ địa phương), Tổng thống Ellen Johnson Sirleaf đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 90 ngày.

Bà nhận định dịch Ebola tiếp tục đe dọa dù hai tuần qua chính phủ đã tiến hành nhiều biện pháp như bắt buộc các viên chức không làm công việc quan trọng được nghỉ 30 ngày, đóng cửa trường học, giải nhiễm các địa điểm công cộng.

Bà nhận định quy mô dịch bệnh đã vượt quá khả năng của một số cơ quan cấp bộ và chính phủ. Do đó cần phải tiến hành các biện pháp đặc biệt để bảo vệ sự sống còn của quốc gia và sinh mạng người dân.

Bà ghi nhận nguyên nhân dẫn đến bùng phát virus Ebola là do tình trạng thiếu hiểu biết, nạn nghèo đói cùng các hoạt động văn hóa và tôn giáo cổ hủ (tiếp xúc với thi thể trong khi an táng).

Chính phủ thông báo điều động quân đội tới các khu vực có dịch Ebola. Các binh sĩ sẽ kiểm tra tại các chốt kiểm dịch, cách ly người bị nhiễm và bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế.

Trong khi đó tại Mỹ, báo USA Today đưa tin Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh đã phát cảnh báo y tế ở mức 1 (mức cao nhất) đối với dịch Ebola.

Đo thân nhiệt kiểm tra bệnh Ebola tại sân bay ở Lagos (Nigeria) ngày 6-8. Ảnh: AP

Với mức cảnh báo này, trung tâm có thể huy động mọi nguồn lực của các cơ quan. Trung tâm cho biết đây là lần đầu tiên từ năm 2009 (năm cúm A/H1N1 hoành hành) trung tâm phát mức cảnh báo y tế ở mức cao nhất.

Trong khi đó, báo New York Times đưa tin ngày 6-8, trợ lý tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Marie-Paule Kieny thông báo vài hôm nữa WHO sẽ lập một ban chuyên gia để xem xét đưa thuốc đang thử nghiệm vào điều trị virus Ebola.

Trong số này có thuốc ZMapp do công ty dược Mapp Biopharmaceutical Inc. (Mỹ) sản xuất. ZMapp đã được thử nghiệm thành công trên khỉ nhiễm Ebola (tỉ lệ sống chiếm 50%).

ZMapp đã được BV Trường ĐH Emory ở Atlanta sử dụng để điều trị cho hai bác sĩ Kent Brantly và Nancy Writebol (bị nhiễm Ebola ở Liberia mới về nước). Kết quả điều trị tốt.

Ngày 6-8, Tổng thống Obama nhận định còn quá sớm để đưa thuốc ZMapp sang châu Phi.

Virus Ebola được phát hiện năm 1976. Hiện chưa có phương thức điều trị hiệu quả và tỉ lệ tử vong lên tới 60%-90%.

DUY KHANG - TNL - ĐĂNG KHOA