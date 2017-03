Đội quân đánh thuê bí mật ở sa mạc Abu Dhabi

Vào một đêm tháng 11/2010, một máy bay chở hàng chục người đàn ông Colombia hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở thủ đô Abu Dhab UAE. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh chóng vánh, đám người Colombia ấy được lùa lên một chiếc xe buýt không tên hiệu chờ sẵn và đi chừng 20km đến một khu phức hợp quân sự nằm bên trong sa mạc ngoại ô.

Để tránh bị chú ý, tất cả những người Colombia vừa xuống máy bay đều nêu lý do nhập cảnh là "làm công nhân xây dựng". Trên thực tế, họ chính là những người vừa được tuyển mộ để gia nhập một lực lượng lính đánh thuê bí mật do tư nhân thực hiện cho chính quyền UAE.

Tiểu vương Abu Dhabi Sheik Mohamed bin Zayed al-Nahayan.

Theo tiết lộ trên tờ New York Times, hợp đồng xây dựng lực lượng đánh thuê bí mật cho UAE trị giá đến 529 triệu USD, có quy mô cỡ 1 tiểu đoàn với khoảng 800 quân. Địa điểm đóng quân tạm thời trong thời gian huấn luyện là căn cứ quân sự Zayed Military City nằm bên trong sa mạc Abu Dhabi.

Theo New York Times, người đứng ra thực hiện hợp đồng táo bạo này không ai khác chính là Erik Prince - 41 tuổi, cựu binh SEAL của Hải quân Mỹ và là ông chủ của công ty hợp đồng an ninh tư nhân đầy tai tiếng Blackwater. Năm 2010, Công ty Blackwater của Prince đã phải nộp phạt 42 triệu USD vì tham gia huấn luyện quân đội Jordan và một số nước khác mà không xin phép Bộ Ngoại giao.

Song song đó, Blackwater lại bị điều tra vì những vụ bắn giết dân thường Iraq xảy ra vào năm 2007, khi công ty tham gia hợp đồng cho Bộ Quốc phòng Mỹ, và ít nhất 4 lính đánh thuê của công ty đã bị buộc tội. Kể từ đó, Prince đã bán Công ty Blackwater vì tai tiếng và hình ảnh bị hoen ố. Tuy nhiên, tham vọng về một dự án thế kỷ - xây dựng một đội quân đánh thuê hùng mạnh nhất thế giới vẫn không bao giờ nguôi trong Prince.

New York Times cho biết, hợp đồng xây dựng lực lượng đánh thuê trong sa mạc đã được ký kết giữa Prince và Tiểu vương Abu Dhabi Sheik Mohamed bin Zayed al-Nahayan, hiện là người nắm thực quyền tại UAE tại khách sạn Park Arjaan Rotana đầu năm 2010. Prince đã lập ra một công ty mới chuyên nghề "đánh giặc mướn" tên là Reflex Response, thường được gọi bằng biệt hiệu R2, đăng ký hoạt động tại UAE, với 51% cổ phần của người bản địa (theo quy định luật pháp UAE).

Lính đánh thuê của Blackwater tham gia huấn luyện binh sĩ Afghanistan.

Cũng cần nói thêm rằng, Prince và Tiểu vương Zayed al-Nahayan đã từng quen biết nhau từ nhiều năm qua, cho nên việc thảo luận và ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng. Hơn nữa, việc đăng ký tại UAE lại có lợi cho các hoạt động bí mật của công ty, vì luật UAE không cho phép tiết lộ thông tin doanh nghiệp.

Tuy nhiên, để tránh tiếng, Prince vẫn khôn khéo ngụy trang tên tuổi của mình bằng cách không đứng tên trong hợp đồng, kể cả trong hầu hết các giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty tại UAE đều không ghi đích danh Prince mà dùng bí danh "Cá lớn" (Kingfish).

Và trong quá trình triển khai dự án, Prince rất ít khi xuất hiện tại khu trại huấn luyện trong sa mạc, mà thường chỉ gặp riêng các chỉ huy, quản lý Công ty R2 tại khu biệt thự gần đó dùng làm nơi đóng bản doanh của công ty. Một nguyên tắc cơ bản nữa trong hoạt động chiêu mộ lính đánh thuê của Prince là: không thuê người Hồi giáo. Lý do, khi lâm trận, họ sẽ không thể ra tay giết hại chính những đồng bào Hồi giáo của mình.

Bằng nhiều năm kinh nghiệm trong Hải quân SEAL, Prince nhìn thấy cơ hội rất lớn ở khu vực Trung Đông, nơi chỉ toàn có chiến tranh và xung đột đẫm máu. Khi còn điều hành Công ty Blackwater, Prince đã từng mơ xây dựng cho mình một quân đội riêng để đi "đánh thuê" khắp các điểm nóng trên thế giới từ châu Á đến châu Phi và Trung Đông. Vì vậy, hợp đồng xây dựng tiểu đoàn lính đánh thuê UAE đối với Prince là một cơ hội để hiện thực hóa những gì ông ta mơ ước và suy tính trong đầu.

Prince giao cho Ricky Chambers, bí danh là C.T. đứng ra chỉ huy đám chuyên gia quản lý và triển khai hợp đồng cho Công ty R2. Cùng với khoảng hơn 10 người khác, Chambers lĩnh khoản tiền lương 300.000 USD mỗi năm cho công việc tại R2. Là cựu nhân viên điều tra của FBI, Chambers từng nhiều năm làm việc cho Prince, gần đây nhất là tham gia huấn luyện binh sĩ Afghanistan và Iraq theo hợp đồng của Công ty Blackwater, với mức lương 200.000 USD/năm.

Erik Prince - ông chủ của công ty Blackwater.

Ngoài Chambers, tham gia đội ngũ huấn luyện tại R2 còn có khoảng 40 lính biệt kích kỳ cựu của Mỹ, châu Âu và Nam Phi. Để thực hiện công tác tuyển mộ binh lính, Prince và Chambers liên hệ hợp đồng với Công ty Thor Global Enterprises có trụ sở tại đảo Tortola trong vùng Caribbe chuyên làm dịch vụ tuyển dụng lính đánh thuê toàn cầu. Mỗi lính mới được tuyển sẽ nhận mức lương tương đương 150 USD/ngày.

Những đợt tân binh đầu tiên bắt đầu nhập cảnh UAE vào mùa hè năm 2010, bao gồm toàn bộ những người từng tham gia quân đội hoặc cảnh sát ở Colombia, trong đó có cả những quân nhân kỳ cựu, thâm niên trên 10 năm. Tất cả những người đi lính thuê này đều vì mục đích kiếm tiền nuôi gia đình.

Việc ký hợp đồng xây dựng tiểu đoàn lính đánh thuê người nước ngoài được xem là một bước đi táo bạo và liều lĩnh của UAE, nhưng lại là một việc mà các tiểu vương kỳ vọng là sẽ mang lại cho UAE một tư thế mạnh mẽ hơn, nhất là trong cuộc "đối đầu lạnh" với các đối thủ trong khu vực (ám chỉ Iran).

Theo các chuyên gia, việc này đang phản ánh một thực tế hiện nay là UAE đang thật sự thiếu một quân đội vững mạnh; các vị lãnh đạo UAE hoàn toàn không an tâm về thực trạng quân đội quá nhỏ bé và thiếu thốn đủ thứ của mình nên muốn dựa vào kỹ thuật của người Mỹ. Từ đó, những năm gần đây UAE đã trở thành "khách hàng sộp" đối với các công ty an ninh tư nhân của Mỹ, với hàng tỉ USD đã được chi ra để tăng cường an ninh trong nước.

Chẳng hạn, một công ty của Richard Clarke, một cựu cố vấn chống khủng bố cho Tổng thống Bill Clinton, đã nhận được vài hợp đồng béo bở cho dịch vụ tư vấn đảm bảo an ninh cho hệ thống cơ sở hạ tầng của UAE. Và trong năm qua, Công ty R2 của Prince cũng đã có nhiều dự án hợp tác với chính quyền UAE, trong đó có cả một chiến dịch sử dụng lính đánh thuê người Nam Phi huấn luyện cho người Somalia chống hải tặc.

Trái với sự kỳ vọng của các nhà lãnh đạo UAE, tiểu đoàn lính đánh thuê trong sa mạc do Prince thực hiện cho đến nay vẫn chưa thể hoàn tất huấn luyện và bàn giao cho nước chủ nhà quản lý. Lý do trước nhất là chất lượng lính tuyển mộ từ Colombia thực tế không đạt yêu cầu như dự tính, vì thế công tác huấn luyện bị chậm trễ, đến cuối tháng 3/2011 chỉ tạm thời có thể gọi là "biết bắn súng".

Thêm một lý do nữa, việc chiêu mộ lính đánh thuê đang gặp nhiều khó khăn do nguồn cung cấp lính đã cạn, khó tuyển được người mới. Nguồn lính từ Nam Mỹ không cung cấp đủ quân số cho tiểu đoàn đạt đủ 800 người như hợp đồng, nhưng nhờ được ưu ái nên Prince đã thuyết phục các tiểu vương tạm chấp nhận quân số 580 người. Để bổ sung quân số cho tiểu đoàn, Prince thậm chí còn thuê một trung đội lính đánh thuê người Nam Phi để thành lập trung đội đặc nhiệm.

Ngoài ra, cũng vì quá bức bách vì quân số tuyển mộ không đủ nên các nhà tuyển mộ tân binh của R2 đang tận dụng cả thành phần du thủ du thực, nghiện ngập và trộm cướp. Điều này đang khiến cho những vấn đề không hay của lực lượng bí mật của Prince càng trở nên rắc rối thêm.

Mặc dù vậy, Prince vẫn nhận được sự khuyến khích từ các tiểu vương của UAE, rằng nếu tiểu đoàn đầu tiên này thành công, chắc chắn sau này R2 của Prince sẽ còn có cơ hội làm ăn lớn hơn nữa, vì UAE đang tính chuyện xây dựng cả một lữ đoàn lính đánh thuê gồm vài tiểu đoàn với quân số lên đến hàng ngàn người. Nhưng đó là chuyện sắp tới. Còn hiện tại, lực lượng bí mật của Prince dù chưa hoàn chỉnh vẫn hàng ngày nhởn nhơ đi mua sắm hoặc giải trí cho qua ngày đoạn tháng.

Tiểu Khang - An Tôn tổng hợp (ANTG)