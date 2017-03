Đội quân ‘trẻ mồ côi’ IS thề trả thù

RT ngày 1-5 đưa tin, đoạn video trên do cơ quan truyền thông của nhóm thánh chiến IS Alhayat Center tung ra. Video mở ra với cảnh một đứa trẻ bước qua tàn tích của một thành phố đã bị phá hủy trong cuộc xung đột Syria. Giữa cảnh hoang tàn đổ nát, khuôn mặt của các nhà lãnh đạo và chính trị phương Tây xen lẫn những thông điệp tuyên truyền được IS soạn thảo kỹ lưỡng. Kèm với đó là một điệu nhạc hát bằng tiếng Pháp.



Đội quân trẻ mồ côi của IS. Nguồn: RT

“Đội quân trẻ mồ côi” trên thề sẽ “tính sổ” với “vụ thảm sát” do phương Tây gây ra để chống đế chế caliphate của quân khủng bố dựa trên danh nghĩa của cái gọi là “tự do quý giá” - dòng chữ đan xen trong đoạn video viết. Đoạn video cũng tái khẳng định với những kẻ thánh chiến rằng nhóm khủng bố IS có đủ phương tiện để bảo vệ mục tiêu của tổ chức này.



Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo Pháp François Hollande cùng với Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng xuất hiện trong video thề trả thù này. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cùng người đồng cấp Mỹ John Kerry cũng được nhắc tới trong video như là ví dụ cho những người mà IS nói rằng tiến hành tội ác chống IS.

Ngoài ra, đoạn video có tựa Blood for Blood (tạm dịch: Nợ máu trả bằng máu) còn có sự xuất hiện của những cậu bé trong quân phục rằn ri tạo thành một đội quân “trẻ mồ côi”. Theo RT, tất cả dường như chỉ khoảng 10 tuổi, đội quân này được trang bị súng ống, đạn dược, trông hệt như một đơn vị chiến đấu. Những đứa trẻ này đang được một chiến binh trưởng thành huấn luyện.

Bài hát trong video cảnh báo rằng những “chiến binh nhí” này đã mồ côi cả cha lẫn mẹ trong cuộc không kích chống khủng bố của liên quân và những đứa trẻ này khao khát muốn trả thù và sẵn sàng hy sinh tính mạng. Video còn cảnh báo trẻ mồ côi của IS đang gia tăng và sẵn sàng tấn công bất cứ đâu.

Kể từ khi thành lập, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã sử dụng trẻ em trong các cuộc chiến lẫn trên mặt trận tuyên truyền. IS thường tung ra những video cho thấy các chiến binh nhí với những kỹ năng chiến đấu và được trang bị vũ khí kỹ lưỡng.

Tháng 2 năm nay, IS đã tung video cho thấy một chiến binh nhí bốn tuổi có biệt danh Jihadi Junior đã ấn nút kích hoạt bom từ xa để nổ tung ba tù nhân của IS.