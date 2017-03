Đối thoại Shangri-La: Cảnh báo nguy cơ chiến tranh mạng

Ngày 3-6, hội nghị cấp cao an ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La) đã bế mạc sau ba ngày họp.

Trong ngày, hội nghị đã tiến hành hai phiên họp toàn thể về hai chủ đề gồm Các hình thức chiến tranh mới: Các mối đe dọa không gian mạng, máy bay không người lái và Các rủi ro mới nổi đối với sự ổn định toàn cầu và khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tấn công mạng phủ đầu

Theo trang web của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (Anh), phát biểu tại phiên họp toàn thể thứ nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cảnh báo về tính chất nguy hiểm của chiến tranh không gian mạng.

Ông giải thích không chỉ các tổ chức nhà nước mà ngay cả các tổ chức phi nhà nước và các cá nhân cũng có thể phát động tấn công gây tê liệt hệ thống mạng của một quốc gia.

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen phát biểu tại phiên họp toàn thể ngày 3-6. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG SINGAPORE

Ông nhận định cuộc chạy đua vũ trang trên không gian mạng đang xảy ra và kêu gọi các nước ASEAN tập trung nguồn lực để đáp trả các cuộc tấn công có thể làm tê liệt hệ thống mạng của một quốc gia thành viên. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Nick Harvey phát biểu tấn công mạng phủ đầu để chống lại các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia được xem là sự lựa chọn văn minh nhằm vô hiệu hóa các cuộc tấn công mạng tiềm tàng.

Ông không bình luận về thông tin Mỹ phát động các cuộc tấn công mạng làm tê liệt chương trình hạt nhân của Iran vào năm ngoái. Tuy nhiên, ông cho rằng nếu xét trên nhu cầu bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, một chính phủ có thể phát động tấn công mạng phủ đầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Canada Gordon MacKay cũng ủng hộ quan điểm tấn công mạng phủ đầu và xem đây là một biện pháp bảo hiểm rủi ro về nguy cơ tấn công mạng. Ông kêu gọi các nước chia sẻ công nghệ và thông tin tình báo để chống lại các cuộc tấn công mạng nhắm đến cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, viễn thông và năng lượng.

Á-Âu có thể sẽ hợp tác

Tại phiên họp toàn thể thứ hai, Tân Hoa xã (Trung Quốc) cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen ghi nhận không có nước nào đủ nguồn lực để đưa ra giải pháp lâu dài cho các thách thức an ninh mới nổi toàn cầu và khu vực, trong đó có an ninh hàng hải, chống khủng bố, cướp biển, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu.

Do vậy, vì lợi ích chung, các nước cần phải hợp tác huy động các nguồn lực để đối phó các thách thức này.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian nhấn mạnh khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là Đông Nam Á, là một phần không thể tách rời của môi trường an ninh đối với Pháp cũng như châu Âu. Sự kiện Mỹ đưa ra chính sách chuyển trọng tâm hướng về châu Á-Thái Bình Dương cho thấy tầm quan trọng của khu vực này.

Ông cho rằng châu Âu cần phải xem xét lại chiến lược quốc phòng sau khi Mỹ chuyển trọng tâm an ninh về châu Á-Thái Bình Dương.

Ông xác định nhiệm vụ của Pháp đối với châu Á-Thái Bình Dương gồm: Tiếp tục chống khủng bố và phổ biến vũ khí hạt nhân, tăng cường hỗ trợ đối với việc duy trì tự do đi lại trên biển và tự do tiếp cận các khu vực biển; phát triển hợp tác quốc phòng và quân sự song phương với các nước.

Trả lời Đài truyền hình Phượng Hoàng (Hong Kong) ngày 3-6, Trung tướng Nhiệm Hải Tuyền, Trưởng đoàn Trung Quốc ở Đối thoại Shangri-La, cho biết Trung Quốc sẽ tăng cường cảnh giác sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tuyên bố đến năm 2020 Mỹ sẽ chuyển 60% tàu chiến đến Thái Bình Dương. Ông cho rằng Trung Quốc không xem đây là thảm họa vì Mỹ chỉ phản ứng vì quyền lợi quốc gia và vì những khó khăn tài chính của Mỹ cũng như những diễn biến an ninh toàn cầu. Hãng tin AP đưa tin phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Gordon MacKay đã lên tiếng bảo vệ việc sử dụng máy bay quân sự không người lái để không kích. Ông cho rằng các tiến bộ về công nghệ nhận dạng chính xác của máy bay không người lái sẽ giúp giảm thương vong cho dân thường. Theo ông, máy bay không người lái đã chứng minh được tính hiệu quả trong cuộc chiến ở Afghanistan và ở Libya hồi năm ngoái.

LÊ LINH