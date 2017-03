Đối thoại Shangri-La: Mỹ chuyển 60% hải quân sang Thái Bình Dương

Sáng 2-6, phát biểu tại hội nghị cấp cao an ninh châu Á lần thứ 11 (Đối thoại Shangri-La), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã trình bày một số chi tiết ban đầu trong công tác triển khai chiến lược mới về tăng cường sự hiện diện của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương.

Mỹ tái triển khai hạm đội

Theo AP, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã nêu các điểm chủ yếu như sau:

- Quân lực của Mỹ sẽ được tái cấu trúc sang khu vực then chốt châu Á-Thái Bình Dương theo phương châm chậm mà chắc.

- Tăng cường thêm tàu hải quân Mỹ đến châu Á-Thái Bình Dương. Đến năm 2020, tỉ lệ 50%-50% tiềm lực hải quân hiện nay giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương sẽ được chuyển đổi thành 60% ở Thái Bình Dương và 40% ở Đại Tây Dương.

- Các nước châu Á-Thái Bình Dương sẽ tiếp nhận tàu hiện đại hơn. Mỹ đã chuẩn bị triển khai thêm tàu ngầm và tàu khu trục thế hệ mới.

- Chính sách cắt giảm ngân sách của chính phủ Mỹ không gây trở ngại bởi kế hoạch ngân sách năm năm của Bộ Quốc phòng đã dự trù kinh phí để thực hiện các mục tiêu nêu trên.

Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta cũng kêu gọi các nước châu Á thiết lập bộ quy tắc hành xử trên biển, trong đó bao gồm các quy tắc về quyền tự do hàng hải ở biển Đông. Ông cũng đề nghị các nước châu Á lập một diễn đàn để dàn xếp tranh chấp ở biển.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta phát biểu sáng 2-6 tại Đối thoại Shangri-La. Ảnh: THX

Bên lề hội nghị, theo trang web Bộ Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Leon Panetta, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan Jin và Thứ trưởng Quốc phòng Nhật đã nhất trí tiếp tục nâng cao hợp tác ba bên nhằm bảo đảm an ninh và ổn định ở châu Á-Thái Bình Dương.

Tại cuộc gặp song phương giữa Bộ trưởng Leon Panetta và người đồng cấp của Philippines Voltaire Gazmin, hai bên nhận định quan hệ đồng minh Mỹ-Philippines rất quan trọng. Về biển Đông, hai bên ủng hộ đàm phán song phương lẫn đa phương để giải quyết tranh chấp theo luật quốc tế.

Bộ trưởng Leon Panetta cũng đã gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi và Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen. Bộ trưởng Ng Eng Hen đã đồng ý về nguyên tắc cho phép hải quân Mỹ triển khai luân phiên bốn tàu chiến duyên hải ở Singapore.

Ủng hộ UNCLOS và DOC

Trong phiên họp toàn thể với chủ đề bảo vệ các quyền tự do hàng hải vào sáng 2-6, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro nhấn mạnh việc bảo đảm hòa bình, an ninh và tự do hàng hải ở biển Đông đã được quy định trong Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS).

Ông đề nghị trong khi chờ đợi giải pháp dàn xếp tranh chấp ở biển Đông, các nước liên quan phải cùng xây dựng lòng tin để giảm thiểu nguy cơ leo thang xung đột.

Báo Indian Express (Ấn Độ) cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A K Antony kêu gọi Trung Quốc và ASEAN thương lượng giải quyết tranh chấp ở biển Đông và hoan nghênh các hướng dẫn về thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC). Ông nói do lo ngại Trung Quốc gia tăng chi tiêu quốc phòng, Ấn Độ đang củng cố sức mạnh quốc phòng ở biên giới với Trung Quốc.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Shu Watanabe phát biểu Nhật xem sự thiếu minh bạch trong chi tiêu quốc phòng ồ ạt của Trung Quốc là mối đe dọa đối với Nhật.

Báo Sky News (Úc) cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Úc Stephen Smith đã phát biểu sự hiện diện của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương có tác động tích cực đối với an ninh khu vực.

Trả lời hãng tin The Canadian Press (Canada), Bộ trưởng Quốc phòng Canada Peter MacKay cho biết nhiều bộ trưởng Quốc phòng các nước châu Á đang căng thẳng trước thái độ biểu dương sức mạnh của Trung Quốc, trong đó có hành vi đòi chủ quyền trên biển Đông.

Ông thông báo tại Đối thoại Shangri-La, Canada sẽ nỗ lực thỏa thuận với Singapore để lập căn cứ quân sự tại đây nhằm ủng hộ chiến lược trọng tâm châu Á của Mỹ.

- Tại Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Myanmar Hla Min tuyên bố Myanmar đã từ bỏ chương trình nghiên cứu hạt nhân và không quan hệ quân sự mật thiết nữa với CHDCND Triều Tiên. - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan Jin và Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Shu Watanabe nhất trí tiếp tục phối hợp ba bên để ngăn chặn hành động khiêu khích của CHDCND Triều Tiên. - Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nhận xét Trung Quốc phải minh bạch hơn về chi tiêu quốc phòng như phải nêu rõ số tiền chi tiêu, mục đích chi tiêu và chiến lược quốc phòng tổng thể.

LÊ LINH - H.DUY