Đối thoại Shangri-La: Việt Nam yêu cầu TQ rút ngay giàn khoan

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh: “Việt Nam chỉ muốn hòa bình, toàn vẹn chủ quyền” Ngày 31-5, bên lề Đối thoại Shangri-La tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel. Trang web Bộ Quốc phòng Mỹ đưa tin tại cuộc gặp, hai bên thảo luận một số thách thức an ninh mà khu vực đang đối mặt và hai bên đã bày tỏ quan ngại chung về cách hành xử khiêu khích gần đây của Trung Quốc ở biển Đông. Hai bộ trưởng ghi nhận vai trò ngày càng gia tăng của ASEAN trong giải quyết các vấn đề khu vực như an ninh biển và phản ứng thảm họa. Bộ trưởng Chuck Hagel cảm ơn Bộ trưởng Phùng Quang Thanh vì ủng hộ của Việt Nam đối với công tác tìm kiếm hài cốt người Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh ngỏ lời mời ông Chuck Hagel đến thăm Việt Nam để tiếp tục xây dựng quan hệ hợp tác quốc phòng. Ông Chuck Hagel đã cảm ơn lời mời và bày tỏ mong muốn thăm Việt Nam vào cuối năm nay. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin trước đó, tại cuộc gặp với Trung tướng Vương Quán Trung, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh nêu rõ: “Việt Nam không bao giờ muốn gây căng thẳng, phức tạp trong quan hệ với Trung Quốc. Việt Nam không bao giờ tranh hơn thua với Trung Quốc. Việt Nam cũng không bao giờ đi với ai để chống Trung Quốc. Việt Nam chỉ mong muốn hòa bình, giữ vững độc lập, tự chủ và toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ. Chúng tôi kiên trì và kiên quyết đấu tranh khi lợi ích và các giá trị cơ bản nêu trên của đất nước bị đe dọa”. Chiều 30-5, trong tiếp xúc song phương với đoàn Việt Nam, trưởng đoàn New Zealand, Singapore và Nga đều quan tâm tới tình hình căng thẳng ở biển Đông từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng biển Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Jonathan Coleman và Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen nhận định diễn biến nguy hiểm hiện nay tại biển Đông đang đe dọa hòa bình và an ninh khu vực. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho biết Nga ủng hộ nỗ lực của Việt Nam giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình.