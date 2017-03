Đối thoại Trung-Mỹ: Hợp tác để cùng tăng trưởng

Đối thoại chiến lược và kinh tế Trung-Mỹ vòng 4 với chủ đề Đẩy mạnh quan hệ hợp tác cùng thắng và xây dựng quan hệ mới giữa các nước lớn đã khai mạc ngày 3-5 ở Bắc Kinh (Trung Quốc) và kéo dài trong hai ngày.

Về phía Trung Quốc có Phó Thủ tướng Vương Kỳ Sơn, Ủy viên Quốc vụ viện Đới Bỉnh Quốc và một số nhân vật đại diện đặc biệt của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Về phía Mỹ có Ngoại trưởng Hillary Clinton, Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner và một số nhân vật đại diện đặc biệt của Tổng thống Obama. Ngoài ra còn có các quan chức cấp cao của hơn 20 cơ quan chính phủ của hai nước tham dự.

Theo Tân Hoa xã (Trung Quốc), Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã phát biểu khai mạc, kêu gọi hai nước cùng mở rộng các điểm chung và nỗ lực dàn xếp bất đồng, cùng phá vỡ ý nghĩ rằng các nước lớn rốt cục xung đột với nhau. Ông kêu gọi hai nước cùng thúc đẩy hòa bình và ổn định ở châu Á-Thái Bình Dương và bên ngoài khu vực này.

Phó Thủ tướng Vương Kỳ Sơn nhận định tình hình kinh tế toàn cầu vẫn ảm đạm, do đó Mỹ và Trung Quốc cần tiếp tục củng cố các quan hệ thương mại, đầu tư, hợp tác về các chính sách kinh tế vĩ mô, bảo đảm tăng trưởng và tạo việc làm ở hai nước.

Phái đoàn Mỹ (trái) và phái đoàn Trung Quốc tại Đối thoại chiến lược và kinh tế Trung-Mỹ vòng 4 ở nhà khách Điếu Ngư Đài tại Bắc Kinh. Ảnh: ASIA NEWS PHOTO

Ông kêu gọi Mỹ bớt kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng công nghệ cao sang Trung Quốc, mở rộng hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng, mở rộng thị trường tài chính với Trung Quốc và tránh chính trị hóa các vấn đề kinh tế như tỉ giá nhân dân tệ.

Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner thừa nhận Trung Quốc đã có biến chuyển tích cực về tỉ giá nhân dân tệ nhưng chưa đủ. Ông kêu gọi Trung Quốc nới lỏng tỉ giá hơn nữa vì sẽ hỗ trợ các mục tiêu cải cách kinh tế của Trung Quốc.

Ngoại trưởng Hillary Clinton kêu gọi Trung Quốc tăng cường bảo vệ nhân quyền. Bà khẳng định Mỹ mong muốn Trung Quốc gây áp lực để CHDCND Triều Tiên thôi khiêu khích, buộc Iran tham gia đàm phán nghiêm túc và chứng minh chương trình hạt nhân Iran nhằm mục đích hòa bình, đồng thời Trung Quốc ủng hộ nhằm giảm căng thẳng tại Syria.

Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề đối thoại, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh cho rằng lý do chính dẫn đến mất cân bằng thương mại Mỹ-Trung không phải do tỉ giá hối đoái mà do Mỹ kiểm soát xuất khẩu hơn 2.400 mặt hàng công nghệ cao vào Trung Quốc.

Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên cho biết tại buổi đối thoại, Mỹ-Trung đã nhất trí tỉ giá nhân dân tệ phải do thị trường quyết định.

Ngày 2-5, Đối thoại an ninh chiến lược Trung-Mỹ cũng đã khai mạc tại Bắc Kinh do Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân và người đồng cấp của Mỹ William Burns đồng chủ trì.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đưa tin bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc sẽ thăm Mỹ từ ngày 4 đến 10-5.

Đối thoại Trung-Mỹ diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước có phần gặp trở ngại vì luật sư khiếm thị Trần Quang Thành. Ông chạy vào Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh ngày 26-4. Ngày 3-5, trả lời hãng tin Reuters qua điện thoại, ông cho biết nhân viên Đại sứ quán Mỹ đã hộ tống ông vào bệnh viện. Ông mong muốn được Mỹ giúp đỡ đưa ông và gia đình qua Mỹ tị nạn trên chuyến bay trở về của Ngoại trưởng Hillary Clinton.

THIÊN ÂN - LÊ LINH