Donald Trump đòi trừng phạt kinh tế, đối phó Trung Quốc ở biển Đông

Tờ The Washington Post ngày 26-3 tóm lại chín điểm trong chính sách đối ngoại của ông Trump: 1. Ông Trump cho rằng Mỹ chẳng phải gánh trách nhiệm bảo vệ các đồng minh. Các nước như Nhật Bản cần phải tự phát triển khả năng răn đe hạt nhân để chống lại mối đe dọa như của Triều Tiên. 2. Theo ông Trump, việc Mỹ can thiệp quân sự tại nước ngoài, đặc biệt là ở Trung Đông, đã gây ra nhiều vấn đề hơn là giải pháp. 3. Mỹ nên theo đuổi lập trường ngoại giao cứng rắn để thúc ép các nước đồng minh như Ả Rập Saudi phải đưa bộ binh sang đánh Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Ông Trump còn cho rằng Mỹ cần ngừng mua dầu mỏ của Ả Rập Saudi. 4. Về vai trò của Mỹ khi gia nhập NATO, tỉ phú Trump nhấn mạnh rằng Mỹ đã chi vào liên minh này quá nhiều nhưng những gì nhận lại là rất ít. Ông nói rằng NATO đã lỗi thời và NATO không cân bằng về mặt tài chính đối với Mỹ. 5. "Donald Trump không phải là người biệt lập" - ông nói. Theo tỉ phú Mỹ, ông không phải là một người theo chủ nghĩa biệt lập mà là một người luôn coi nước Mỹ là số 1, là trước nhất. 6. “Mỹ đưa tiền cho Iran”. Theo The Washington Post, trong cuộc phỏng vấn, tỉ phú Trump cho thấy có vẻ ông không biết rõ về việc Mỹ đang trừng phạt Iran. Khi phóng viên nhắc rằng Iran vẫn đang chịu lệnh cấm vận của Mỹ nên họ không mua trang thiết bị quân sự từ Mỹ, Trump trả lời: “Sao lại có chuyện ngu xuẩn như vậy? Chúng ta đưa tiền cho họ và giờ lại nói ‘Đừng mua máy bay Boeing (của Mỹ), mua máy bay Airbus (của châu Âu) đi’. Thật ngu xuẩn”. 7. Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times, ông Trump tỏ ra mâu thuẫn khi nói về giải pháp hai nhà nước tại Israel và Palestine. Trong phần đầu của cuộc phỏng vấn, ông Trump nói ông không chắc có thể có một thỏa thuận lâu dài về giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine. Nhưng sau đó, ông lại nói rằng “về cơ bản là tôi ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho Israel”. 8. Tỉ phú Mỹ không tiết lộ những đầu sách hay bài viết mà ông đọc để có thể hiểu thấu về chính sách ngoại giao. 9. Tỉ phú Trump cũng khẳng định rằng ông không có một tiêu chuẩn chung trong việc đưa binh lính Mỹ ra nước ngoài.