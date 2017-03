Động đất 5,5 độ richter tại Canada

Tâm chấn của trận động đất này xảy ra ở độ sâu khoảng gần 20 km. Các chấn động do trận động đất này gây ra đã lan tới một số bang của Mỹ như Michigan, Ohio, Pennsylvania, Vermont, New Jersey và New York.

Tuy nhiên, các quan chức Canada cho biết chưa có các thông tin về thiệt hại và thương vong do trận động đất gây ra.

Theo Ngọc Tú (VOV)