Động đất 7,2 độ Richter ở Pakistan

Sáng sớm 19-1, động đất mạnh 7,2 độ Richter đã xảy ra tại tỉnh Balochistan của Pakistan. Tâm chấn sâu 84 km. Thiệt hại về người và của không đáng kể vì động đất mạnh nhưng xảy ra ở độ sâu cao và tỉnh Balochistan thuộc sa mạc có ít dân sinh sống.

Chấn động động đất đã lan đến nhiều tỉnh, thành. TP Quetta cách tâm chấn hơn 300 km rung lắc mạnh trong 20 giây. Một số nhà cửa bị sập. Có hai người chết.

Các thành phố Lahore và Multan ở tỉnh Punjab, Karachi ở tỉnh Sindh cũng rung lắc mạnh. Người dân nháo nhào chạy ra đường.

Tại Karachi, một tòa nhà bốn tầng đổ nghiêng. Những người sống trong tòa nhà và khoảng 70 căn nhà gần đó sợ hãi bỏ chạy. Hiện thời vẫn còn hàng ngàn người không dám về nhà vì theo dự báo sẽ còn nhiều dư chấn xảy ra cho tới tuần tới.

Người dân TP Quetta (Pakistan) cách tâm chấn hơn 300 km chạy ra đường đêm 19-1. Ảnh: GETTY IMAGES

Động đất ở Pakistan đã gây chấn động mạnh tại các bang vùng tây bắc quốc gia láng giềng Ấn Độ. Thủ đô New Delhi cách tâm chấn 1.300 km chao đảo mạnh. Tường nhà rung lắc cả phút. Tại TP Hyderabad thuộc bang Andhra Pradesh, người dân sợ hãi chạy ra đường trong đêm.

Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) cách tâm chấn hơn 800 km cũng rung lắc đến nửa phút.

Tại Trung Quốc, động đất mạnh 4,8 độ Richter đã xảy ra tại huyện Hoài Ninh thuộc TP An Khánh, tỉnh An Huy vào trưa 19-1. Tâm chấn ở độ sâu 9 km. Nhiều dư chấn xảy ra sau động đất. Các thành phố lân cận như Hợp Phì, Mã Yên Sơn đều cảm thấy rung chấn. Đây là trận động đất mạnh nhất trong 30 năm qua ở An Huy. Hiện chưa có báo cáo thương vong.

Trong khi các nước kể trên đối phó với động đất, đến lượt miền Nam của Úc gánh chịu lũ lụt sau khi mưa lũ nhấn chìm vùng đông bắc trong nhiều tuần. Dự báo bang Victoria ở miền Nam sẽ hứng chịu trận lũ kinh khủng nhất trong 200 năm nay.

Sáng 19-1, 2.500 người dân TP Kerang được lệnh trong vòng ba ngày phải sơ tán vì nước sông Lodden đang dâng cao. Cùng ngày, mực nước sông Yarriambiack Creek tại thị trấn Warracknabeel đã dâng đến mức cao nhất trong 100 năm qua. Tại TP Horsham, nước tràn bờ cắt đôi thành phố, nhấn chìm 500 căn nhà, ảnh hưởng đến 14.000 người.

Còn tại Trung Quốc, hơn 10 tỉnh, thành miền Nam đang đối phó với bão tuyết mạnh nhất kể từ đầu mùa đông. Ngày 19-1 là ngày đầu tiên của thời gian vận chuyển hành khách tết Nguyên đán. Tuy nhiên, tại tỉnh Quý Châu, nhiều quốc lộ và một số tuyến cao tốc phải đóng cửa vì băng tuyết quá dày. Tại TP Quý Dương, sân bay quốc tế Long Động Bảo tạm đóng cửa. Tại TP Trùng Khánh, do ruộng rẫy bị đóng băng, giá hoa màu tăng mạnh đến 80%.

Tính đến ngày 18-1, mưa lũ và đất lở ở ba thị trấn thuộc bang Rio de Janeiro (Brazil) đã tăng lên 702 người. Còn hơn 100 người mất tích. Mưa hiện vẫn tiếp tục rơi. Chính phủ thông báo chi hơn 460 triệu USD cứu trợ khẩn cấp. Tổng thống Dilma Rousseff đã đề nghị Ngân hàng Thế giới cho vay 485 triệu USD hỗ trợ tái thiết bang Rio de Janeiro.

THIÊN ÂN - HOÀNG HẠNH (Theo THX, Reuters, AP, Bloomberg, CCTV)