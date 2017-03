Động đất gây hoảng loạn ở Mỹ

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ thông báo lúc 13 giờ 51 ngày 23-8 theo giờ địa phương, động đất mạnh 5,8 độ Richter đã xảy ra ở miền Đông nước Mỹ.

Động đất gây chấn động nhiều bang ven bờ Đại Tây Dương như Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, Pennsylvania, New Jersey, Delaware, Maryland, North Carolina, South Carolina và Georgia. Rung chấn lan xa đến tận Ontario, Montréal, Toronto và thủ đô Ottawa của Canada.

Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất xảy ra ở miền Đông trong hàng chục năm nay. Tâm chấn sâu chỉ 6 km tại quận Mineral (bang Virginia), cách thủ đô Washington 135 km. Chấn động kéo dài 20-30 giây và trong 90 phút sau đó xảy ra hai dư chấn mạnh 2,8 và 2,2 độ Richter.

Tổng thống Obama đang nghỉ ở đảo Martha’s Vineyard (bang Massachusetts) cách tâm chấn 800 km đã hội ý qua điện thoại với bộ trưởng An ninh nội địa, các cố vấn an ninh quốc gia và Cơ quan Quản lý Trường hợp Khẩn cấp Liên bang.

Các sân bay ở thủ đô Washington và một số thành phố lớn phải tạm ngừng hoạt động để kiểm tra thiệt hại. Một số chuyến bay phải chuyển hướng do nhân viên các tháp điều khiển không lưu sơ tán. Sóng điện thoại bị cắt. Giao thông ngưng trệ. Tàu hỏa ngưng hoạt động. Tại tâm chấn ở quận Mineral, nhiều nhà cửa, trường học, cửa hàng bị hư hại. Một vài người bị thương nhẹ.

Người dân New York bỏ chạy ra đường vì lo sợ tấn công khủng bố. Ảnh: AP

Động đất không gây thiệt hại lớn về người và của nhưng tại thủ đô Washington và New York, động đất đã gây không khí hoảng loạn trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị 10 năm ngày tấn công khủng bố 11-9-2001. Nhiều người cứ tưởng máy bay đâm.

Tại thủ đô Washington, kẹt xe khủng khiếp xảy ra do hàng chục ngàn người tìm cách chạy khỏi thủ đô. Các nhân viên làm việc ở Nhà Trắng, Quốc hội, Bộ Quốc phòng và nhiều cơ quan chính phủ đã gấp gáp sơ tán. Trụ sở Bộ Quốc phòng nổi tiếng vững chắc cũng bị rung lắc nhưng chỉ hư hỏng đường nước.

Tại New York, rung chấn xảy ra đúng lúc các quan chức cảnh sát họp bàn kế hoạch bảo vệ an ninh trong ngày 11-9 sắp tới.

Ở quận Manhattan, hàng ngàn người bỏ chạy ra đường, trong đó có Thị trưởng New York Michael R. Bloomberg. Trong phiên tòa hủy bỏ truy tố hình sự đối với ông Dominique Strauss-Kahn, nguyên Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, mọi người phải tạm thời sơ tán.

Theo các nhà nghiên cứu địa chấn Mỹ, động đất ngày 23-8 xảy ra trên một đường nứt gãy cũ đã hình thành cách đây hàng trăm triệu năm và sẽ còn dư chấn trong những tuần tới.

Nhà máy điện hạt nhân North Anna cách tâm chấn 30 km đã tự ngắt điện và ngưng hoạt động sau động đất. Các hồ chứa thanh nhiên liệu đã qua sử dụng không bị hư hỏng. Theo thiết kế, nhà máy chịu được động đất mạnh 6,2 độ Richter. Ủy ban Quản lý Hạt nhân Mỹ cho biết có hơi nước bốc lên từ nhà máy nhưng không có chất phóng xạ. Các lò phản ứng hạt nhân ở New York, New Jersey, Pennsylvnia và Maryland không bị ảnh hưởng. 12 triệu người có thể cảm nhận rung chấn của động đất ngày 23-8 ở Mỹ. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, động đất phát năng lượng tương đương tám tấn thuốc nổ TNT, bằng phân nửa năng lượng quả bom nguyên tử đã thả xuống Hiroshima (Nhật) và bằng 1/60 năng lượng của trận động đất mạnh 9 độ Richter ở Nhật hồi tháng 3.

