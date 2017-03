Động đất mạnh ở Papua New Guinea, cảnh báo sóng thần

Reuters dẫn nguồn Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn động đất cách bờ biển phía đông Papua New Guinea khoảng 157 km, với độ sâu khoảng 73 km.

Động đất xảy ra ngoài khơi khu vực New Ireland của Papua New Guinea lúc 20 giờ 51 giờ địa phương (17 giờ 51 phút giờ VN). Ban đầu USGS ghi nhận động đất mạnh 8 độ Richter, sau đó điều chỉnh xuống thành 7,9 độ Richter.

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) cho biết đã ban hành cảnh báo sóng thần nguy hiểm có thể xảy ra sau động đất. Họ cho biết sóng có thể đạt đến 3 m.



Nơi diễn ra trận động đất 7,9 độ Richter ở Papua New Guinea ngày 17-12. Ảnh: Daily Mail

Khu vực động đất nằm giữa Papua New Guine và New Zealand, thuộc Vành đai Lửa, nơi thường xuyên có địa chấn. Vành đai Lửa trải dài từ New Zealand đến toàn bộ bờ đông của châu Á, Canada và Mỹ.



PTWC cho biết sóng thần có khả năng xảy ra trong ba giờ tới, dọc theo bờ biển không chỉ Papua New Guinea mà còn ở Indonesia, quần đảo Solomon, Pohnpei, Chuuk, Nauru, Kosrae và Vanuatu.

Theo Mirror, đe dọa sóng thần ở Hawaii cũng đang được đánh giá. Bộ Phòng vệ dân sự New Zealand thông báo trên Twitter rằng: “Sơ tán dân trong giai đoạn này là chưa cần thiết. Tuy nhiên, mọi người xin hãy tránh xa bờ biển hoặc khu vực biển và theo dõi thông tin cập nhật”.