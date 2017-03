Động đất ở Canada gây ra sóng thần nhỏ

Theo hãng tin AP, động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra gần 8 giờ tối 27-10 ngoài khơi tỉnh British Columbia (Canada).

Viện Vật lý địa cầu Mỹ ghi nhận tâm chấn sâu 10 km cách TP cảng Prince Rupert 139 km. Chấn động kéo dài khoảng 1 phút. Nhiều dư chấn xảy ra sau đó với cường độ mạnh đến 4,6 độ Richter. Động đất lần này được đánh giá có cường độ mạnh nhất trong 60 năm qua ở Canada.

Canada và Mỹ đã nhanh chóng phát báo động sóng thần đến các địa phương dọc Thái Bình Dương từ điểm phía bắc của đảo Vancouver (tỉnh British Columbia) đến mũi Decision ở Alaska. Tại Mỹ, báo động sóng thần liên quan đến các bang Washington, Oregon, California và Hawaii. Mexico và Honduras cũng nhận được cảnh báo sóng thần.

Hai tiếng sau động đất, một đợt sóng thần tương đối nhỏ lan đến đảo Oahu thuộc quần đảo Hawaii cách địa điểm động đất ở Canada 4.000 km. Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương thông báo dân chúng không nên mất cảnh giác vì các đợt sóng thần tiếp theo có thể lớn hơn và sẽ ập đến sau vài tiếng. Trước đó, 100.000 dân Hawaii đã sơ tán lên chỗ cao.

Trong khi đó ngày 27-10 (giờ địa phương), chính quyền các địa phương ở bờ biển phía đông nước Mỹ lo ngại bão Sandy kết hợp với không khí lạnh mùa đông từ Canada thổi đến sẽ gây thiệt hại nặng nề hơn dự tính. Dự báo khối không khí lạnh sẽ vào đến đất liền hai bang Virginia và Massachusetts sáng 30-10.

Trung tâm Dự báo bão quốc gia Mỹ ghi nhận bão Sandy sẽ thổi mạnh và gây ngập nặng hơn bão Irene hồi tháng 8-2011 (47 người chết). Trang web Accuweather.com ghi nhận đây là cơn bão nguy hiểm hiếm thấy, có thể ảnh hưởng đến 1/3 diện tích nước Mỹ và gây thiệt hại đến con số tỉ USD.

Các bang New York, Maryland, Pennsylvania, Virginia, New Jersey, Connecticut và thủ đô đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Do bão Sandy, hai ứng cử viên tổng thống Barack Obama và Mitt Romney đã phải hủy một số cuộc vận động tranh cử vào ngày cuối tuần.

