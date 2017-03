Đồng minh của Mỹ bủa vây Iran

Hai ngày sau khi hải quân Iran kết thúc cuộc tập trận kéo dài 10 ngày tại khu vực eo biển chiến lược Hormuz, hãng thông tấn Fars của Iran ngày 5-1 đưa tin hải quân Iran sẽ tiếp tục tập trận tại eo biển này vào tháng 2 tới.

Đô đốc hải quân Iran Ali Fadavi thông báo đây là cuộc tập trận thường niên mang tên Nhà tiên tri vĩ đại nhưng nội dung tập trận có khác so với các cuộc tập trận mọi năm trước.

Trong khi đó, phát biểu trong chuyến thăm Mỹ ngày 5-1, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond tuyên bố khi cần thiết, Anh sẵn sàng sử dụng vũ lực quân sự để bảo đảm lưu thông hàng hải trên eo biển Hormuz.

Liên quan đến tình hình cấm vận Iran, báo Wall Street Journal (Mỹ) dẫn lời một quan chức chính phủ Nhật cho biết Nhật không mong muốn cấm nhập dầu hỏa từ Iran, tuy nhiên do áp lực từ Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), có nhiều khả năng Nhật sẽ giảm đáng kể số lượng dầu nhập khẩu từ Iran. 8,8% số lượng dầu tiêu thụ mỗi năm tại Nhật là do Iran cung cấp.

Tàu ngầm Iran tham gia tập trận ngày 3-1 tại biển Oman gần eo biển Hormuz. Ảnh: REUTERS

Báo Financial Times (Anh) cho biết Hàn Quốc (đồng minh của Mỹ) đang chuẩn bị bước đi tương tự. Một đồng minh khác của Mỹ là Thổ Nhĩ Kỳ (1/3 lượng dầu tiêu thụ nhập từ Iran) cũng đang chịu áp lực ngưng nhập khẩu dầu từ Iran. Ấn Độ là đối tác nhập khẩu dầu chính của Iran đang bị Mỹ gây áp lực phải giảm nhập khẩu dầu từ Iran.

Bị bủa vây kinh tế như thế, liệu Iran có đóng cửa eo biển Hormuz để trả đũa?

Hãng tin Reuters (Mỹ) dẫn nhận định của một số nhà phân tích cho rằng Iran sẽ ít có khả năng làm điều này. Chuyên gia Henry Smith tại Tập đoàn Tư vấn Kiểm soát rủi ro (Anh) nói chỉ một trường hợp Iran sẽ đóng cửa eo biển Hormuz là khi các cơ sở hạt nhân của Iran bị Mỹ và Israel tấn công.

Theo GS Nikolas Gvosdev tại ĐH Chiến tranh hải quân Mỹ, Iran sẽ chỉ đóng cửa eo biển Hormuz như biện pháp cuối cùng. Một khả năng nhỏ hơn là Iran sẽ đóng cửa eo biển nhưng tối đa chỉ vài ngày. Lý do: Nếu eo biển Hormuz bị phong tỏa, Mỹ và các đồng minh sẽ lập tức trả đũa về quân sự lẫn kinh tế và Iran sẽ không chống đỡ được lâu, rốt cuộc cũng phải mở cửa lại eo biển.

Đài truyền hình Ả Rập Al Arabiya News (Dubai) đồng tình với nhận định trên khi cho rằng Mỹ và các đồng minh trong và ngoài khu vực Trung Đông sẽ không để Iran yên thân khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz. Trong khi đó, hải quân và không quân Iran không phải là đối thủ của quân đội Mỹ.

Đài truyền hình Al Arabiya News tin tưởng khả năng Iran sẽ không đi đến cùng với đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz. Ngoài lý do quân sự không mạnh hơn đối thủ thì còn vì lý do kinh tế. 70% tổng thu nhập của Iran do xuất khẩu dầu mang lại trong khi dầu hỏa Iran muốn xuất khẩu lại phải qua eo biển Hormuz.

Trung Quốc là đối tác tiêu thụ dầu chính của Iran (gần 20% lượng dầu xuất khẩu của Iran mỗi ngày, tương đương 0,5 triệu thùng). Hồi đầu tuần, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã khẳng định giao dịch thương mại Trung Quốc-Iran sẽ không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt Iran của Mỹ và EU, dù vậy Trung Quốc đã giảm nhập khẩu hơn một nửa dầu từ Iran để làm giá bắt đầu từ tháng 1 và dự kiến kéo dài đến tháng 2.

ĐĂNG KHOA