Du học sinh tại Pháp nô nức chuẩn bị đón Tết

Tại thành phố Montpellier miền Nam Pháp, chi hội sinh viên đã thống nhất chương trình tổ chức đón năm mới với nhiều hoạt động như: Triển lãm văn hoá với các bạn sinh viên đến từ nhiều quốc gia khác, chương trình dạ hội đón mừng Tết cổ truyền.



Đáng chú ý, năm nay, các bạn sinh viên ở đây còn đưa ra sáng kiến tổ chức cuộc thi “Montpellier Idol”, tạo điều kiện cho các bạn sinh viên yêu văn nghệ thể hiện tài năng của mình.



Các poster quảng cáo chương trình xuân của các bạn sinh viên

đã xuất hiện ở các bến tàu, bảng quảng cáo của nhiều thành phố Pháp.



Theo VOV

Các chi hội sinh viên ở các thành phố khác của Pháp như Nantes (phía Tây Bắc Pháp), Grenoble (phía Đông Nam), Toulouse (phía Nam)… cũng tổ chức các chương trình đón xuân với các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các bạn tự biên tự diễn, triển lãm ảnh về Việt Nam và giới thiệu các món ăn cổ truyền của Việt Nam đến với các bạn sinh viên nước ngoài và người dân bản địa.Đặc biệt, tại thủ đô Paris, chi hội sinh viên Việt Nam sẽ tổ chức cuộc thi sắc đẹp sinh viên - “Miss Xuân 2011”. Đây là cơ hội để các bạn sinh viên Việt Nam giới thiệu nét đẹp duyên dáng của người con gái Việt Nam đến với bạn bè quốc tế và là một lời chào đầy ý nghĩa, một lời chúc đầu năm đầy may mắn và hạnh phúc của cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Pháp.Cùng với các hoạt động chào xuân do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Hội Người Việt Nam tại Pháp tổ chức, các hoạt động của các bạn sinh viên Việt Nam hứa hẹn sẽ giúp các bạn sinh viên phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà và cùng nhau đoàn kết, nỗ lực học tập để đóng góp cho quê hương.