Dự kiến ngừng bắn trên toàn Syria từ nửa đêm 29-12

Theo hãng tin Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ), sáng 28-12, đại diện của hai Bộ Quốc phòng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận về kế hoạch ngừng bắn tại thủ đô Ankara. Kế hoạch này sẽ được chuyển cho chính phủ Syria xem xét.

Dự kiến thời gian ngừng bắn có hiệu lực từ nửa đêm 29-12 (theo giờ địa phương). Các nhóm khủng bố sẽ bị loại trừ khỏi kế hoạch ngừng bắn. Nếu ngừng bắn thành công, dự kiến đây sẽ là cơ sở đàm phán chính trị giữa chính phủ Syria và phe đối lập ôn hòa tại cuộc hòa đàm ở Astana (Kazakhstan).





Kế hoạch ngừng bắn lần này nhằm mục đích mở rộng thỏa thuận ngừng bắn đã được áp dụng tại TP Aleppo hai tuần trước để tạo điều kiện cho quân nổi dậy và dân di tản khỏi khu vực phía đông Aleppo.

Trong khi đó tại Iraq, trả lời đài truyền hình, Thủ tướng Haïder al-Abadi đã lạc quan tuyên bố trong vòng ba tháng nữa Iraq sẽ tiêu diệt sạch quân IS. Trước đó, trả lời báo Daily Beast, tướng Stephen Townsend, tư lệnh liên minh chống IS ở Iraq, đánh giá phải mất hai năm nữa mới có thể tiêu diệt hết bọn IS ở Iraq và Syria.

Thủ tướng Haïder al-Abadi nhận xét: “Người Mỹ cứ bi quan. Họ nói thời gian quá dài. Tuy nhiên, nhờ thành công vang dội của các binh sĩ dũng cảm của chúng ta, thời hạn này phải được rút ngắn lại”.