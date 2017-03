Dự thảo nghị quyết mới về hạt nhân

Quyết tâm giảm khí thải

Đầu tiên là hội nghị về biến đổi khí hậu của LHQ ở New York vừa kết thúc ngày 22-9. Trong bài phát biểu bế mạc, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon nhận xét hội nghị đã thể hiện quyết tâm của các nhà lãnh đạo muốn tiến tới một thỏa thuận quan trọng về cắt giảm khí thải tại hội nghị của LHQ ở Copenhagen (Đan Mạch) vào tháng 12 nhằm thay thế Nghị định thư Kyoto sắp hết hạn.

Theo ông, nhiều lãnh đạo quốc gia đã nhận thấy yêu cầu cấp bách đến năm 2050 phải cắt giảm mức khí thải trên toàn cầu xuống 50% so với năm 1990.

Tóm tắt thông điệp đưa ra tại hội nghị, ông mong muốn thỏa thuận tại hội nghị Copenhagen phải:

- Tăng cường hỗ trợ các nước nghèo và dễ bị tổn thương thích nghi với các tác động của biến đổi khí hậu.

- Đặt ra các mục tiêu tham vọng về giảm khí thải ở các nước công nghiệp.

- Ủng hộ các nước đang phát triển thực hiện các biện pháp giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu.

- Bảo đảm nguồn lực tài chính và công nghệ có quy mô lớn để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Ban Ki-moon cho biết sau hội nghị Copenhagen sẽ thành lập một ủy ban cấp cao của LHQ để hỗ trợ các nước đang phát triển thực hiện thỏa thuận Copenhagen.

Đáng chú ý trong hội nghị là bài phát biểu của nguyên thủ ba cường quốc Mỹ, Nhật và Trung Quốc. Các tổ chức bảo vệ môi trường khen ngợi Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã đặt kế hoạch cắt giảm khí thải vào năm 2020 và Thủ tướng Nhật Yukio Hatoyama cam kết viện trợ thêm cho các nước đang phát triển ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, họ chê Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu vừa dài, văn vẻ nhưng lại thiếu những cam kết hành động cụ thể.

Nghị quyết mới về hạt nhân

Ngày 24-9, lần đầu tiên Hội đồng Bảo an LHQ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đặc biệt về giải trừ và không phổ biến hạt nhân tại New York. Tổng thống Obama sẽ chủ trì hội nghị và sẽ kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ thông qua dự thảo nghị quyết mới về cấm phổ biến và thử vũ khí hạt nhân.

Để tranh thủ Nga và Trung Quốc, dự thảo nghị quyết tránh nhắc đến Iran và CHDCND Triều Tiên. Đại diện của Nga và Trung Quốc tại LHQ cho rằng hội nghị chỉ nên giới hạn ở việc xem xét tổng thể vấn đề không phổ biến hạt nhân chứ không nên bàn đến các biện pháp trừng phạt Iran và CHDCND Triều Tiên.

Mỹ đang cố gắng củng cố Hiệp ước không phổ biến hạt nhân bằng cách đưa vào dự thảo nghị quyết điều khoản cho phép các nước xuất khẩu hạt nhân có quyền rút về thiết bị công nghệ hạt nhân từ quốc gia đã rút khỏi hiệp ước này.

Trước thềm hội nghị, Thủ tướng Anh Gordon Brown tuyên bố Anh sẵn sàng giảm số tàu ngầm tên lửa hạt nhân từ bốn còn ba tàu nếu các cường quốc hạt nhân khác đồng ý cắt giảm.