Đưa tên lửa đến đảo Phú Lâm: TQ làm gia tăng căng thẳng

Theo nguồn tin của Fox News, ảnh vệ tinh của hãng ImageSat International ngày 14-2 cho thấy Trung Quốc đã lắp đặt hai khẩu đội với tám bệ phóng tên lửa HQ-9 cùng radar trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Đây là hệ thống phòng không có tầm xa 200 km và có thể gây đe dọa đối với bất kỳ máy bay nào bay gần khu vực này.

Về phương diện luật pháp và quan hệ quốc tế, hành vi nêu trên đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam, bởi lẽ quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam.

Hành vi này cũng đã vi phạm “Thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển” giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 2011. Theo thỏa thuận, hai bên cam kết đẩy mạnh đàm phán vấn đề trên biển, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được.

Trước khi giải quyết dứt điểm tranh chấp trên biển, hai bên cùng giữ gìn hòa bình, ổn định trên biển Đông, giữ thái độ bình tĩnh và kiềm chế, không làm phức tạp hóa hoặc mở rộng thêm tranh chấp, không để các thế lực thù địch phá hoại quan hệ hai Đảng, hai nước, xử lý các vấn đề nảy sinh với thái độ xây dựng, không để ảnh hưởng tới quan hệ hai Đảng, hai nước và hòa bình, ổn định ở biển Đông.



Ảnh vệ tinh ngày 14-2 cho thấy Trung Quốc đã triển khai tên lửa trên đảo Phú Lâm. Ảnh: IMAGESAT INTERNATIONAL

Mặt khác, hành vi này của Trung Quốc sẽ làm gia tăng căng thẳng trên biển Đông. Trung Quốc cũng đã vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) năm 2002. Theo DOC, các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc đã cam kết:

• Giải quyết mọi tranh chấp lãnh thổ và tranh chấp về quyền tài phán bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, thông qua trao đổi ý kiến và thương lượng hữu nghị giữa các quốc gia có chủ quyền liên quan phù hợp với các nguyên tắc phổ cập của pháp luật quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) .

• Khẳng định tôn trọng tự do hàng hải và tự do bay ở biển Đông như đã được quy định bởi các nguyên tắc phổ cập của pháp luật quốc tế, trong đó có UNCLOS.

• Kiềm chế, không tiến hành các hoạt động có thể làm phức tạp thêm hoặc gia tăng tranh chấp, ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định của khu vực.

• Cam kết tìm kiếm phương cách xây dựng lòng tin căn cứ vào các nguyên tắc Hiến chương LHQ, UNCLOS, Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á, năm nguyên tắc tồn tại hòa bình và các nguyên tắc phổ cập khác của pháp luật quốc tế, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau để tìm kiếm các phương cách xây dựng lòng tin.

Theo đó, ASEAN và Trung Quốc cam kết trong khi tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các tranh chấp, các bên cam kết tăng cường nỗ lực để xây dựng lòng tin như tiến hành đối thoại quốc phòng, đối xử nhân đạo với người bị nạn trên biển, thông báo cho các bên liên quan về các cuộc diễn tập quân sự, trao đổi thông tin liên quan…

Sự kiện Trung Quốc ngang nhiên lắp đặt tên lửa trên đảo Phú Lâm đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và DOC, cản trở tiến trình xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông (COC), làm bùng phát nguy cơ chạy đua vũ trang, ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ hợp tác Trung Quốc-ASEAN.

Ngoài ra, hành động này sẽ làm tiến trình giải quyết các tranh chấp trên biển Đông ngày càng phức tạp và nguy hiểm, đồng thời cũng đe dọa trực tiếp đến an ninh và tự do hàng hải, an ninh và tự do hàng không cũng như hoạt động thương mại.