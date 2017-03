Đức bắt hai nghi can IS có kế hoạch khủng bố Berlin

Báo Deutsche Welle (Đức) cho biết, ngày 4-2, cảnh sát Berlin (Đức) đã bắt giữ hai nam giới nghi thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang chuẩn bị thực hiện tấn công khủng bố tại thủ đô Berlin.

Hai nam giới này bị bắt sau khi 450 cảnh sát đặc nhiệm bao vây bốn căn hộ, hai văn phòng ở Berlin và một số căn nhà ở hai bang tây bắc North Rhine-Westphalia và Lower Saxony.



Người phát ngôn cảnh sát Berlin Stefan Redlich cho biết cảnh sát đã thẩm vấn bốn người Algerian, hai ở Berlin và hai ở bang North Rhine-Westphalia. Sau đó bắt giữ một nam giới ở Berlin, một nam giới ở bang North Rhine-Westphalia cùng vợ và hai con. Hai nam giới còn lại được tự do.



Cảnh sát tịch thu một số máy tính, điện thoại di động và một số phác thảo có thể là phác thảo kế hoạch tấn công, tuy nhiên không phát hiện vũ khí.



Nam giới tại Berlin bị bắt ngày 4-2. (Ảnh: DPA)

Ông Stefan Redlich cho biết vụ việc được phát hiện ra sự việc là nhờ có người mật báo. Cảnh sát bắt đầu theo dõi các nghi can từ tháng 1, thấy họ có dấu hiệu khả nghi, thay đổi điện thoại di động liên tục và trao đổi thông tin bằng hệ thống tin nhắn.



Các điểm du lịch chính ở Berlin như Trạm kiểm soát Charlie nối đông và tây Đức, và quảng trường Alexanderplatz có thể là mục tiêu khủng bố. Theo ông Stefan Redlich, cảnh sát đã kiểm tra hai địa điểm này và nhận định các nghi can này đã có hoạt động khảo sát hai nơi này.



Người phát ngôn văn phòng công tố Berlin Martin Steltner cho biết cả hai nam giới bị bắt đều đang ở trong tình trạng tự do nhờ bảo lãnh vì các vụ việc khác.



Nam giới bị bắt ở North-Rhine Westphalia 35 tuổi, vừa mới tới Đức từ Syria và bị bắt trong một trại tị nạn. Người này bị chính phủ Algeria truy nã vì tin là phần tử IS và được cho là được huấn luyện ở Syria. Nghi can bị bắt ở Berlin 49 tuổi, không phải người tị nạn, ở Berlin đã lâu và có công việc.



Báo Tagesspiegel (Đức) dẫn nguồn tin cảnh sát nói các thủ lĩnh IS đã từng nhận trách nhiệm các vụ khủng bố ở Paris (Pháp) tháng 11-2015 đã chỉ đạo các nghi can tấn công Berlin.



Hãng tin DPA (Đức) cho biết một trong những nghi can này đã liên lạc với phong trào Hồi giáo ở Bỉ và đã từng đến Molenbeek, một vùng ngoại ô của Bỉ được biết như là nơi tập trung nhiều phần tử khủng bố.



Lo ngại bị khủng bố tăng cao ở Đức sau khi xảy ra vụ khủng bố ở Paris là 130 người chết. Sau sự kiện này Đức đã phải hủy bỏ nhiều hoạt động công cộng vì lo ngại.



Vụ bắt nghi can IS này sẽ làm căng thẳng hơn cuộc khủng hoảng nhập cư hiện nay tại Đức. Trước đó ở TP Cologne đã xảy ra hàng loạt vụ tấn công tình dục mà nghi can là những người nhập cư Bắc Phi. Đức đón tới 1,1 triệu người nhập cư trong năm 2015.