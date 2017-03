Dừng hay phát triển điện hạt nhân?

Diễn đàn từ ngày 6 đến 8-6. 1.200 đại biểu của 47 nước tham dự. Đa số ý kiến nhận định sau thảm họa ở nhà máy Fukushima số 1 (Nhật), quá trình phát triển năng lượng hạt nhân có chậm lại nhưng vẫn nên tiếp tục phát triển. Trong khi đó tại Paris (Pháp), hội nghị an toàn hạt nhân cấp bộ trưởng của 33 nước G20 và Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (châu Âu) trong ngày 7-6 đã nhất trí đề nghị các nước có nhà máy điện hạt nhân cần định kỳ kiểm tra an toàn và đề nghị Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế cần tăng cường vai trò giám sát và xem xét lại các tiêu chuẩn an toàn quốc gia.

KHÁNH UYÊN (Theo Itar Tass, WSJ, RFI)