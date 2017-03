Dùng thức uống tăng lực có hại cho tim

Tuy nhiên, FDA khẳng định chưa có bằng chứng thức uống tăng lực này là nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Báo New York Times (Mỹ) hôm trước đó cho biết FDA đã công bố báo cáo ghi nhận năm ca tử vong do lên cơn đau tim. Báo cáo cũng ghi nhận còn nhiều ca đau tim, co thắt lồng ngực, nôn mửa, rối loạn nhịp tim xảy ra từ năm 2004 có thể do uống thức uống tăng lực.

Tuần trước, gia đình em Anais Fournier 14 tuổi tử vong hồi năm ngoái đã kiện hãng Monster Beverage. Kết quả giải phẫu tử thi cho thấy nạn nhân bị loạn nhịp tim do ngộ độc caffeine sau khi uống hai lon nước tăng lực Monster do Monster Beverage sản xuất trong 24 giờ. Mỗi lon chứa 480 mg caffeine, tức hàm lượng tương đương ba tách cà phê hay 14 lon Coca-Cola.

Theo tiêu chuẩn của Mỹ, mỗi lon thức uống có ga 355 ml chỉ chứa tối đa 71 mg caffeine. Tuy nhiên, tiêu chuẩn về caffeine liên quan đến thức uống tăng lực lại không có. Năm 2011, Bộ Y tế Mỹ thông báo số ca cấp cứu sau khi uống thức uống tăng lực đã tăng gấp 10 lần từ năm 2004-2009 (trên 16.000 ca).

Canada đã siết chặt tiêu chuẩn đối với thức uống tăng lực từ năm ngoái. Các nhà sản xuất phải ghi rõ trên bao bì thành phần, các yếu tố dinh dưỡng, chất gây dị ứng và câu khuyến cáo sản phẩm không phù hợp với trẻ em, phụ nữ mang thai và cho con bú. Hàm lượng caffeine tối đa trong mỗi lon là 180 mg.

