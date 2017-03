Duy trì tự do hàng hải và hàng không

Trong hai ngày 5 và 6-6, Đô đốc John Richardson, tư lệnh hải quân Mỹ, đã đến thăm nhóm tác chiến tàu sân bay John C. Stennis đang hoạt động ở biển Đông. Tàu sân bay John C. Stennis được triển khai đến biển Đông hồi tháng 3 sau khi Trung Quốc đưa tên lửa đất đối không ra quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đô đốc John Richardson là quan chức quốc phòng cấp cao thứ hai của Mỹ đến thăm tàu sân bay này sau Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đến hồi tháng 4 trong thời điểm căng thẳng leo thang ở biển Đông. ___________________________________ Ngay lúc này, đi đến đâu tôi cũng nghe người ta nói chuyện và hỏi tôi về biển Đông… Mọi người đều lo ngại về hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực này. Khi nói chuyện với họ, tôi biết mọi sự sẽ ổn vì chúng ta có nhóm tác chiến tàu sân bay John C. Stennis hoạt động ở biển Đông. Đô đốc JOHN RICHARDSON phát biểu trên tàu sân bay John C. Stennis