Em bé tập đi trườn qua cổng Nhà Trắng khiến mật vụ "tá hỏa"

Nhà Trắng. (Nguồn: msn.com)

Theo My Nguyễn (Vietnam+)



Hôm 7/8, không hiểu bằng cách nào mà đứa trẻ lại có thể trườn qua hàng rào trước cửa Nhà Trắng, khiến an ninh toàn khu vực xung quanh bị phong tỏa. Ban đầu, các mật vụ Mỹ đã phong tỏa hiện trường, đóng cửa toàn bộ khu vực xung quanh và thiết lập tình trạng an ninh, khi phát hiện có người lạ xâm nhập. Tuy nhiên, lực lượng an ninh Mỹ đã thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện đó chỉ là một đứa trẻ mới tập đi.Em bé sau đó đã được các mật vụ của Nhà Trắng trả về với gia đình."Chúng tôi có ý định đợi cho đến khi cậu bé học nói xong để nói chuyện với bé, nhưng thay vì vậy, bé đã được gửi về cùng với cha mẹ," phát ngôn viên mật vụ Mỹ Edwin Donovan cho biết trong một tuyên bố gửi tới các phóng viên của Nhà Trắng.Các nhân viên mật vụ thường xuyên phong tỏa khu vực nhằm tránh các đối tượng khả nghi tiếp cận Nhà Trắng, tuy nhiên họ không mấy khi gặp phải những “kẻ xâm nhập” tí hon như cậu bé này.