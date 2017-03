Em gái Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nắm quyền ở Triều Tiên?

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong lần xuất hiện gần đây. (Nguồn: DM)

Đây là lần đầu tiên trong vòng 3 năm, ông Kim không tham dự sự kiện tổ chức ở Bình Nhưỡng, đánh dấu 69 năm thành lập đảng.

Ông Kim Jong Un vắn mặt trong lễ mừng ngày thành lập Đảng Lao động Triều tiên. (Nguồn: AP)

Trong khi Kim không hiện diện, một lẵng hoa với tên ông vẫn được đặt trước tượng cha đẻ và ông nội, cả 2 người cũng từng lãnh đạo Triều Tiên.Daily Mail cho biết sự vắng mặt của Kim diễn ra trong bối cảnh có đồn đoán tăng cao rằng em gái ông là Kim Yo-jong, 24 tuổi, đã nắm quyền lãnh đạo, trong khi anh trai đang phục hồi do bị thương ở chân.Ông Kim, 31 tuổi, đã không xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 3/9. Ông được phát hiện đã đi với một cái chân tập tễnh và trông béo hơn thường lệ, trong các bức ảnh được công bố trước thời điểm trên.Một văn bản chính thức do Triều Tiên công bố vào tháng trước có nói rằng Kim “khó ở trong người,” khiến cộng đồng quốc tế phỏng đoán ông bị ốm nặng.Tại Seoul, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lim Byeong Cheol nói rằng dường như ông Kim vẫn đang phụ trách các vấn đề chủ chốt. Ông chỉ ra rằng phái đoàn quan chức cấp cao của Triều Tiên tới thăm Hàn Quốc hồi tuần trước đã gửi một thông điệp chúc mừng tới Tổng thống Park Geun-hye.Báo chí nhà nước Triều Tiên cũng có nói về việc ông Kim khó ở trong người. Một số nguồn tin đánh giá ông Kim bị thương ở chân khi cùng một số viên tướng biểu diễn các bài tập thể lực và cần tới 100 ngày để phục hồi hoàn toàn sức khỏe.Triều Tiên hiện chẳng nói gì về sự vắng mặt của ông Kim. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên ông lui khỏi ánh đèn sân khấu. Kim đã từng vắng mặt suốt 3 tuần hồi năm 2012. Bởi Bình Nhưỡng công khai thừa nhận việc Kim thấy “khó ở,” nhiều chuyên gia tin rằng ông khó có khả năng bị ốm nặng. Khi cha đẻ của Kim là ông Kim Jong Il gặp vấn đề lớn về sức khỏe vào cuối thời gian cầm quyền, báo chí nhà nước đã chẳng nói gì.Tuy nhiên, mỗi ngày trôi qua trong tình trạng thiếu vắng sự hiện diện của ông Kim đã làm tăng sự đồn đoán. Được biết, ông đã không có mặt trong cuộc họp Quốc hội Triều Tiên cuối tháng trước. Ông cũng không góp mặt trong một cuộc họp hồi tuần này để kỷ niệm việc ông Kim Jong Il được bầu làm lãnh đạo đảng cầm quyền.Toshimitsu Shigemura, một giáo sư tại Đại học Waseda của Nhật Bản và đã nghiên cứu nhiều về các vấn đề Triều Tiên, đánh giá em gái ông Kim hiện là người nắm quyền kiểm soát tình hình.Ông nói với tờ Telegraph: “Em gái Kim có thể còn trẻ, nhưng cô đã nắm một số vị trí lãnh đạo chủ chốt ở Triều Tiên, dựa vào cái tên và huyết thống của gia đình để khiến mệnh lệnh của cô được thực hiện. Ông ai dám động tới gia đình Kim, chẳng cần biết việc cô ấy còn trẻ, thiếu kinh nghiệm và là nữ giới. Cô ấy là một thành viên nhà Kim và thế là đủ.”Theo tờ JoongAng Daily của Hàn Quốc, cô Kim Yo-jong hiện sắp lịch hoạt động thường nhật cho anh và thậm chí còn quyết định việc anh sẽ mặc gì, để kiểu tóc như thế nào.Trước đó, một nguồn tin cao cấp trong chính quyền Triều Tiên vẫn khẳng định ông Kim Jong-un đang nắm quyền. Nguồn tin này nói rằng ông chỉ tạm thời lui khỏi chính trường do bị thương ở chân.“Ông đã yêu cầu tất cả các viên tướng tham gia bài tập thể lực và ông cũng cùng tập với họ” - nguồn tin nói với Reuters - “Họ cùng lăn lê, bò trườn và ông ấy đã bị căng dây chằng. Ông ấy bị thương ở khu vực đầu gối và mắt cá nhân vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 vừa qua, do béo quá. Ban đầu ông ấy còn đi cà nhắc, nhưng thương tật về sau lại nặng hơn.”Ông Kim đã đi tập tễnh kể từ tháng 7 năm nay. Nếu người cấp tin cho Reuters là đúng, nhiều khả năng thương tật mới đã làm tái phát các thương tật cũ. Lần cuối cùng Kim xuất hiện trước công chúng là khi ông tham dự một buổi hòa nhạc cùng vợ Ri Sol-ju trong ngày 3/9. Sau đó ông đã biến mất.Theo nhà nghiên cứu Curtis Melvin thuộc Viện Johns Hopkins, Kim càng lâu xuất hiện, đồn đoán quanh ông và thể chế của ông sẽ càng tăng. Một số nhà quan sát Triều Tiên khác thậm chí còn cho rằng ông Kim có thể đã bị gạt ra bên lề sau một cuộc tranh giành quyền lực nội bộ.

Tuy nhiên nguồn tin của Reuters đã đánh giá thấp các nhận định này, nói rằng tin đồn đảo chính là “rác rưởi”./.

Theo Vietnam+