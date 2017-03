EU khống chế tiền thưởng ngân hàng

Ngày 7-7, Quốc hội châu Âu đã thông qua quy định về khống chế tiền thưởng hằng năm trong ngành ngân hàng. Quy định này sẽ được các bộ trưởng Tài chính Liên minh châu Âu (EU) thông qua vào ngày 13-7.

Theo quy định, từ năm tới, nhân viên ngành ngân hàng trên toàn châu Âu chỉ được nhận 30% tiền thưởng bằng tiền mặt. Riêng nhân viên cao cấp chỉ được nhận 20% từ các khoản thưởng có giá trị lớn.

70%-80% còn lại sẽ được chi thưởng trong vòng 3-5 năm sau nếu ngân hàng hoạt động tốt. Trong số đó, 50% là cổ phiếu hoặc giấy tờ có giá. Khoản phần trăm thưởng còn lạị được xem như nguồn vốn không cố định để ngân hàng dễ bề trưng dụng nếu gặp khó khăn. Số năm ách lại tiền thưởng cụ thể sẽ do các nước trong EU tự quy định.

Các ngân hàng từng làm ăn thua lỗ có nhận tiền cứu trợ của chính phủ phải báo cáo với chính phủ số nhân viên được nhận thưởng từ 1 triệu euro trở lên. Tiền trợ cấp thôi việc cho các nhân viên cao cấp cũng sẽ bị hạn chế.

Biếm họa của họa sĩ biếm người Mỹ DAVE GRANLUND. (Chữ trong ảnh: Tax payer=Người nộp thuế/ For all I have done for you=Xin hãy vì tất cả những gì tôi đã làm cho ngài/ Bankers=Chủ ngân hàng/ Bonuses=Tiền thưởng/ Bah! Humbug!=Hừ! Xạo quá!)

Ngoài ngân hàng, quy định trên cũng được áp dụng cho các quỹ đầu tư, công ty cổ phần tư nhân chuyên kinh doanh cổ phiếu. Quy định sẽ được duy trì đến khi các ngân hàng trả hết tiền cứu trợ đã nhận của chính phủ.

Phản ứng trước quy định mới được Quốc hội châu Âu thông qua, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng châu Âu Guido Ravoet nói quy định này sẽ tác động xấu đến tính cạnh tranh của các ngân hàng châu Âu với các ngân hàng khác trên thế giới. Theo ông, thưởng là chuyện nội bộ của các ngân hàng, chính phủ không có quyền can thiệp.

Quy định trên được ban hành nhằm các mục đích sau: xoa dịu sự giận dữ của người nộp thuế khi các ngân hàng cứ chi thưởng quá hào phóng cho nhân viên trong khi lại ngửa tay nhận cứu trợ của chính phủ; buộc các ngân hàng chấm dứt tình trạng chi thưởng vô trách nhiệm, không nghĩ đến hậu quả lâu dài; giảm bớt tình trạng thưởng búa xua vốn là một trong những nguyên nhân chính gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua.

Trước kia, một số nước châu Âu cũng đã ban hành các biện pháp siết thưởng ngân hàng riêng. Hồi tháng 6, chính phủ Anh đã quyết định thu thuế 50% tổng trị giá các khoản thưởng ngân hàng cao hơn 25.000 bảng. Năm ngoái, Cơ quan Dịch vụ tài chính Anh đã quy định giữ lại 40% giá trị của hầu hết các khoản thưởng trung bình và 60% các khoản thưởng cao.

Về phía Mỹ, hồi tháng trước, Cục Dự trữ liên bang đã ban hành quy định cho phép cục can thiệp vào chính sách thưởng của một ngân hàng nào đó nếu nhận thấy chính sách thưởng không phù hợp, có thể gây rủi ro cho ngân hàng.

THIÊN ÂN (Theo CS Monitor, AP, AFP)