EU lên tiếng về căng thẳng tại biển Đông

Tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Á-Âu (ASEM) lần thứ 12 ở Luxemburg, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh-đối ngoại của EU bà Federica Mogherini có lập trường cứng rắn khi đưa ra bình luận đầu tiên của khối kể từ khi Washington đưa tàu tuần tra biển Đông trong tháng này.



"Chúng tôi cam kết một trật tự hàng hải dựa trên các nguyên tắc của luật quốc tế. Chúng tôi phản đối bất kỳ nỗ lực nào để khẳng định chủ quyền lãnh thổ hoặc hàng hải thông qua việc sử dụng các hành động đe dọa, ép buộc, sử dụng vũ lực hoặc bất kỳ hành động đơn phương nào mà sẽ gây ra xung đột hơn nữa" - bà Mogherini nói.



Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh-đối ngoại của EU bà Federica Mogherini. (Ảnh: NDTV)

Hãng tin Reuters cho biết theo khổ 22 trong tuyên bố cuối cùng dài chín trang của hội nghị, 53 phái đoàn đã nhất trí về tầm quan trọng "của việc giải quyết tranh chấp hàng hải bằng các biện pháp hòa bình". Theo bản tuyên bố, "các bộ trưởng tái nhấn mạnh cam kết của mình đối với việc duy trì hòa bình, thúc đẩy an ninh và ổn định hàng hải, an toàn và hợp tác trên biển, tự do đi lại trên biển cũng như trên không và hoạt động thương mại hợp pháp không bị cản trở".

Trước đó, Hội nghị thượng đỉnh của bộ trưởng quốc phòng các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hồi đầu tuần này có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và người đồng cấp Trung Quốc, đã không đưa ra tuyên bố chung nào về vấn đề biển Đông.