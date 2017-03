EU sốt ruột chờ Anh rời EU

Làn sóng bài ngoại gia tăng Thủ tướng Anh David Cameron đã lên án các vụ bài ngoại xảy ra từ sau cuộc trưng cầu ý dân ở Anh ngày 23-6. Nhiều tờ rơi xuất hiện lăng mạ người Ba Lan. Người nhập cư bị đe dọa đòi đuổi cổ về quê. Đại sứ Ba Lan tại Anh Witold Sobkow tuyên bố cảm thấy bị sốc với các sự cố mới xảy ra và các vụ lăng nhục cộng đồng người Ba Lan và những người nhập cư ở Anh. Hồi đầu tuần, ông Sadiq Khan - thị trưởng London đã đặt cảnh sát trong tình trạng báo động. Tổ chức chống phân biệt chủng tộc Far Right Watch ghi nhận trong ba ngày qua đã xảy ra hơn 90 vụ, từ lăng mạ đến tấn công bằng chân tay. Bộ trưởng Tài chính George Osborne đã kêu gọi dân Anh bày tỏ tình đoàn kết và lên án hằn thù, chia rẽ. _________________________________ 3.900.000 chữ ký kiến nghị trên mạng không đủ để tổ chức trưng cầu ý dân lần hai theo tuyên bố của Ủy ban Bầu cử Anh. Lý do: Không có luật quy định tổ chức trưng cầu ý dân lần hai dù tỉ lệ đi bầu dưới 75% hay số phiếu ủng hộ Brexit dưới 60%. Nói chung luật không quy định ngưỡng về số cử tri đi bầu hay số phiếu đạt được.