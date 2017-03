EU tạo việc làm và tăng trưởng

Báo New York Times (Mỹ) ngày 31-1 nhận định châu Âu có sử dụng 82 tỉ euro để tạo việc làm cũng không đủ để khắc phục hậu quả tiêu cực do chính sách thắt lưng buộc bụng gây ra. Báo cho rằng châu Âu vẫn chưa tìm ra giải pháp toàn diện để giải quyết khủng hoảng nợ. Báo The Australian (Úc) cùng ngày nhận định hiệp ước siết chặt kỷ luật ngân sách của châu Âu chỉ đưa khu vực đồng euro vào suy thoái. Lý do: Hiệp ước hạn chế khả năng sử dụng chính sách ngân sách của các nước để khắc phục khủng hoảng và sẽ gây khó khăn hơn cho các nước đang nợ nần nhiều.