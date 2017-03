Europol cảnh báo IS khủng bố toàn châu Âu

Trong báo cáo về đe dọa khủng bố ở Liên minh châu Âu (EU) công bố ngày 2-12, tổ chức Cảnh sát châu Âu (Europol) cảnh báo tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sẽ thực hiện hàng loạt vụ tấn công khắp châu Âu trong tương lai gần.

Theo báo cáo của Europol, sắp tới đây IS sẽ áp dụng các hình thức tấn công khủng bố đã thực hiện ở Iraq và Syria lên châu Âu. Đó là đánh bom tự sát bằng xe hơi, xả súng hàng loạt, tấn công bằng dao, bắt cóc, thậm chí dùng vũ khí hóa học.

IS cũng sẽ đổi mục tiêu tấn công, từ các mục tiêu biểu tượng như cảnh sát, quân đội sang dân thường, giống như vụ tấn công vào nhà hát, vào sân vận động, vào nhà hàng ở Paris một năm trước.

“Tấn công vào dân thường có sức gây kinh hoàng rất lớn đến công chúng, đó là một mục đích chính của khủng bố” - báo cáo của Europol viết.



Tiếc thương nạn nhân vụ khủng bố Paris tháng 11-2015. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo Europol, hiện IS chỉ mới nhắm vào các mục tiêu mềm chứ chưa chú trọng tấn công vào các nhà máy điện hay các cơ sở hạt nhân.

Europol cảnh báo các nước EU có tham gia vào liên quân chống IS do Mỹ lãnh đạo ở Syria và Iraq là những nước nhiều rủi ro bị IS tấn công nhất. Trong số này có Pháp, Bỉ, Anh, Hà Lan, Đan Mạch. Đức có gửi quân tham gia nhưng quân Đức không tham chiến trực tiếp. Pháp, Bỉ là hai nước hứng nhiều vụ tấn công khủng bố của IS trong thời gian qua.

Trả lời AP ngày 2-12, Giám đốc Europol Rob Wainwright cho biết các cơ quan chống khủng bố đang xử lý các đe dọa từ IS, hỗ trợ điều tra hơn 50 âm mưu khủng bố khắp châu lục.

Dù cảnh báo nguy cơ nhưng ông Wainwright cũng lạc quan rằng các nỗ lực chống khủng bố sẽ chế ngự được đe dọa từ IS.