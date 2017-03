Facebook tự động xóa nội dung khủng bố IS

Reuters ngày 26-6 dẫn hai nguồn tin biết hoạt động này cho biết các trang xã hội này đã triển khai hệ thống chặn hoặc nhanh chóng xóa các video của IS.

Công nghệ trên ban đầu được phát triển nhằm nhận diện và xóa bỏ các nội dung được bảo vệ bản quyền khỏi các trang web video. Nay công nghệ này sẽ tự động tìm kiếm các đoạn mã hash (một dạng vân tay kỹ thuật số do các công ty Internet gắn vào video), vô hiệu hóa các phương thức bảo mật và loại bỏ nội dung cần xóa.

Hệ thống này có thể chặn mọi ý đồ tải lại các nội dung được xác định là “không thể chấp nhận” nhưng không thể tự động chặn các video trước đó chưa có ai xem. Các công ty Internet sốt ruột muốn xóa nội dung tuyên truyền bạo lực vì phải chịu sức ép từ chính phủ vào lúc hoạt động khủng bố từ Syria đến Bỉ, Mỹ bùng nổ.

Hồi cuối tháng 4, do sức ép của Tổng thống Obama và các lãnh đạo châu Âu, các công ty Internet như Alphabet Inc’s YouTube, Twitter Inc, Facebook Inc và CloudFlare đã tìm nhiều cách ngăn chặn tuyên truyền khủng bố. Đa số dựa vào thông tin người dùng báo động nội dung xấu. Các công ty không nêu chi tiết cách thức vì ngại khủng bố biết cách tác động vào hệ thống hoặc các chế độ đàn áp có thể áp dụng công nghệ này để kiểm duyệt phe đối lập.