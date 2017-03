Fatah và Hamas sẽ ký thỏa thuận hòa giải

Nội dung thỏa thuận gồm: Đảng Fatah sẽ tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội trong nửa đầu năm 2010 tại bờ Tây và dải Gaza; bàn thành lập ban giám sát công tác tái thiết dải Gaza do Tổng thống Mahmoud Abbas đứng đầu; lập lực lượng an ninh đặc biệt gồm 3.000 cảnh sát của hai bên giữ an ninh ở dải Gaza.

Ngoại trưởng các nước Ả Rập, đại diện của Mỹ, Liên minh châu Âu, Nga và LHQ sẽ được mời tới chứng kiến lễ ký thỏa thuận.

Hôm trước đó, người dân Palestine tại Ramallah (bờ Tây) đã biểu tình phản đối Tổng thống Mahmoud Abbas (ảnh). Ngày 4-10, ông tuyên bố không ủng hộ báo cáo của LHQ tố cáo Israel và Hamas phạm tội ác chiến tranh trong cuộc chiến ở dải Gaza (từ 27-12-2008 đến 19-1-2009). Nguyên do ông quyết định như thế vì Israel cảnh cáo nếu phía Palestine ủng hộ báo cáo nêu trên, tiến trình đàm phán hòa bình sẽ đổ vỡ.