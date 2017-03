FBI công bố hình ảnh của kẻ đánh bom New York

FBI xác định nghi phạm thực hiện vụ đánh bom tại New York là Ahmad Khan Rahami. Các cơ quan chức năng cho rằng đây rất có thể là một phần tử khủng bố.



FBI công bố hình ảnh và phát lệnh truy nã Ahmad Khan Rahami

Theo trang The Independent, Khan Rahami có liên quan trực tiếp đói với vụ đánh bom tại New York ngày 17-9 (giờ địa phương). Nghi phạm 28 tuổi là người gốc Afghanistan và đã được công nhận quốc tịch Mỹ, hiện đang sống tại New Jersey.

Tờ The Independent dẫn lời các điều tra viên: "Rahami đang bị truy nã để thẩm vấn về mối liên hệ với vụ nổ ngày 17-9-2016, xảy ra lúc 8:30 tối (giờ địa phương), tại số 135 đường 23, New York". Các điều tra viên cảnh báo đây có thể là một phần tử khủng bố.

Thị trưởng New York, ông Bill de Blasio, cũng cảnh báo nghi phạm có thể có vũ khí và đặc biệt nguy hiểm. "Chúng ta cần lập tức bắt giữ người này. Theo kinh nghiệm của tôi, một khi FBI đã xác định sẽ bắt ai, chắc chắn họ sẽ tóm được người đó", ông Blasio trả lời họp báo.



Thiết bị nổ tự tạo làm bằng nồi áp suất. Ảnh: CNN

Trước đó, các đoạn video giám sát được cung cấp cho cảnh sát và cơ quan điều tra an ninh cho thấy, xuất hiện một người đàn ông khả nghi gần khu vực xảy ra vụ nổ ở New York tối 17-9, khiến 29 người bị thương, theo CNN.



Cụ thể, máy quay an ninh ghi nhận được trước thời điểm xảy ra vụ nổ ở Đường 23, khu vực Chelsea khoảng 40 phút, có một người đàn ông kéo theo một chiếc túi khả nghi có bánh xe xuất hiện gần hiện trường vụ nổ. 10 phút sau đó, chính người đàn ông này cũng xuất hiện với cùng chiếc túi đó tại Đường 27.

Trong các đoạn video an ninh, người đàn ông này đã bỏ lại một túi xách tại địa điểm mà cảnh sát sau đó phát hiện một quả bom tự chế bằng nồi áp xuất nhưng may mắn chưa phát nổ. Sau khi người đàn ông đáng ngờ này rời khỏi địa điểm trên, hai người đàn ông khác xuất hiện.

Hai người này lột bỏ túi rác màu trắng chứa vật thể tình nghi là quả bom tự chế khỏi túi xách tay. Họ sau đó để thiết bị nổ này trên lề đường, CNN dẫn lời một sĩ quan cảnh sát cấp cao của New York và một quan chức thành phố đã xem qua đoạn băng.

Hiện các điều tra viên vẫn chưa thể khẳng định hai người đàn ông trên có liên quan đến đối tượng bỏ túi đựng bom tự chế lại hiện trường hay không.

Quả bom tự chế này đã được chuyển về cơ sở của lực lượng tháo gỡ bom của cảnh sát New York. Quả bom hiện đã bị vô hiệu hóa. Lực lượng điều tra Liên Bang Mỹ (FBI) sẽ tiến hành giám định pháp ý đối với thiết bị này.