FBI giúp Nga bảo vệ an ninh ở Sochi

Báo Washington Post dẫn lời Giám đốc James Comey cho biết như trên. Khoảng 20 nhân viên FBI sẽ đến Moscow và khoảng 10 nhân viên FBI đến Sochi.

Theo hãng tin RIA Novosri (Nga), Bộ Tình huống khẩn cấp thông báo 1.744 nhân viên bảo vệ và 250 xe đã đến Sochi để bảo đảm an ninh. Trước đó, theo báo Rossiyskaya Gazeta (Nga), Nga đã ban hành lệnh cấm mang mọi chất lỏng lên máy bay tại ba sân bay lớn ở Moscow và một số sân bay khu vực, kể cả thuốc men dạng lỏng, sản phẩm vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm. Các tác phẩm nghệ thuật và hàng thủ công cũng bị cấm mang lên máy bay.

Ngày 7-1, Nga bắt đầu siết chặt các biện pháp an ninh chưa từng thấy từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991 và còn nghiêm ngặt hơn cả Thế vận hội mùa hè ở Bắc Kinh năm 2008. Mọi đơn vị phụ trách an ninh đã sẵn sàng can thiệp. 37.000 cảnh sát và binh sĩ được điều động. Quân đội đưa vào sử dụng tên lửa đất đối không thế hệ mới Pantsir-S. Hàng chục máy bay không người lái và vệ tinh giám sát từ trên không. Tổng cục An ninh Liên bang Nga sử dụng hệ thống theo dõi thông tin trao đổi qua điện thoại và Internet.

