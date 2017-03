FBI xác định được danh tính phần tử IS chặt đầu 2 nhà báo Mỹ

Hình ảnh trong đoạn video hành quyết nhà báo Mỹ Sotloff (Nguồn: AP)

IS đã gây ra phản ứng giận dữ trên toàn cầu khi công bố 2 đoạn video chiếu cảnh một người đàn ông nói giọng Anh sát hại James Foley và sau đó là Steven Sotloff, những nhà báo tự do bị bắt cóc tại Syria.

Hôm 2/9, chính quyền Mỹ đã lên tiếng xác nhận đoạn video mà lực lượng IS hành quyết nhà báo Steven Sotloff là thật.



"Cộng đồng tình báo Mỹ đã phân tích đoạn video được công bố gần đây cho thấy công dân Mỹ Steven Sotloff và đi đến kết luận rằng đoạn video đó là có thật," người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Caitlin Hayden nói.



Trước đó, tổ chức chuyên giám sát các trang mạng Hồi giáo SITE, IS ngày 2/9 đã công bố một đoạn video quay cảnh một phiến quân bịt mặt chặt đầu nhà báo thứ 2 của Mỹ và dọa giết một con tin người Anh.



Đoạn video trên cho thấy nhà báo tự do 31 tuổi Steven Sotloff mặc bộ đồ màu da cam và đang quỳ ở sa mạc. Sotloff trông có vẻ bình tĩnh và nói trước ống kính máy quay rằng ông là nạn nhân của quyết định từ Tổng thống Obama khi tăng cường không kích chống lại các chiến binh Thánh chiến ở Iraq./.

Theo Vietnam+