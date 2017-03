FDA thu hồi các sản phẩm cá da trơn và cá hồi

Theo NVA (Agroviet/Seafoodsource)



Sản phẩm này được phân phối ở New York, New Jersey, Connecticut, Baltimore, Los Angeles và Portland, Ore.Trước đó, hôm 17-11, công ty Superior Food của Grand Rapids, Mich đã thu hồi sản phẩm cá da trơn ướp tiêu chanh của mình do có khả năng chứa đậu nành có nguồn gốc không rõ ràng và thành phần FD&C màu vàng số 5 (FD&C Yellow No. 5). Công ty này cũng thu hồi sản phẩm cá da trơn tẩm ướp Cajun Style do có khả năng chứa các sản phẩm sữa và đầu tương không rõ ràng trên nhãn mác. Các sản phẩm này được phân phối cho các cửa hàng bán lẻ ở Michigan, Indiana và Ohio. Cuộc điều tra của FDA đã cho thấy vấn đề trên được gây ra bởi một sai sót nhất thời trong quá trình sản xuất của Superior do những thay đổi từ phía nhà cung cấp.Người tiêu dùng được yêu cầu nhanh chóng trả lại toàn bộ các sản phẩm của cả hai công ty trên tại nơi đã mua và sẽ được hoàn trả lại tiền.Hiện chưa có trường hợp nào được báo cáo về việc người tiêu dùng bị ảnh hưởng sức khỏe do tiêu thụ các sản phẩm trên.