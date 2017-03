G20 khai mạc trong bạo động

Hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Ngày 26-6, trước thềm hội nghị G20, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có các cuộc gặp với Phó Thủ tướng Úc Wayne Swan, Thủ tướng Ethiopia Meles Zenawi và Thủ tướng Hà Lan Jan Peter Balkenende nhằm thúc đẩy quan hệ song phương. Cùng ngày, Thủ tướng đã có cuộc tiếp xúc với Tổng thống Indonesia Yudhoyono và Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan. Ba bên khẳng định vai trò đang lên của ASEAN trong việc góp phần giải quyết các vấn đề kinh tế toàn cầu qua sự kiện ASEAN có hai đại diện tham dự hội nghị G20 (Indonesia tham dự với tư cách thành viên chính thức và Việt Nam tham dự với tư cách chủ tịch ASEAN năm 2010).

Tổng thống Indonesia và tổng thư ký ASEAN ủng hộ việc Việt Nam dự kiến sẽ nêu sáng kiến tại hội nghị G20. Đó là lập một cơ chế phối hợp chính sách chặt chẽ hơn giữa G20 và ASEAN trở thành hình mẫu thử nghiệm để các nhóm nước ngoài G20 xây dựng cơ chế phối hợp với G20; ASEAN cùng các khối, các tổ chức thương mại tự do và hợp tác kinh tế khác như Liên minh châu Âu, Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ, Liên minh châu Phi cùng G20 soạn thảo và ra tuyên bố chung khẳng định liên kết, tự do hóa thương mại khu vực và song phương chỉ bổ trợ chứ không làm ảnh hưởng đến quá trình tự do hóa thương mại toàn cầu.

H.DUY (Theo trang web Chính phủ)