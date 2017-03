Gần 500 người mắc kẹt trên phà cháy ở Hi Lạp

Theo AFP, chiếc phà Norman Atlantic của hãng ANEK Lines bốc lửa ở vị trí cách hòn đảo Corfu khoảng 40 hải lý. Khi đó, phà đang trên đường từ cảng Patras ở Hi Lạp để tới thành phố Ý Ancona. Sau khi phà phát tín hiệu khẩn cấp, hàng loạt chiếc tàu ở khu vực gần đó đã tới giải cứu.

Ít nhất 55 hành khách đã được đưa bằng thuyền cứu sinh lên một chiếc phà Hi Lạp khác. Khoảng 150 người được một tàu hàng cứu sống. Nhà chức trách Hi Lạp cho biết gió mạnh tới 100 km/g thổi trên biển, do đó các nỗ lực cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Các thông tin ban đầu cho biết ngọn lửa bốc lên từ khoang chở xe hơi của chiếc phà. Ngoài ra trên phà cũng có nhiều thùng dầu olive. “Giày của chúng tôi nóng chảy” - một hành khách thoát chết bàng hoàng kể lại.

Bộ Hải dương Hi Lạp cho biết trên phà có 268 hành khách Hi Lạp trong khi thủy thủ đoàn gồm 22 người Ý và 34 người Hi Lạp. Hiện một số tàu cứu hỏa của Hi Lạp và Ý đang lao đến hiện trường. Ngoài ra ít nhất ba trực thăng Ý và Hi Lạp cũng đã có mặt để hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ.

Bộ trưởng Quốc phòng Hi Lạp cho biết hiện nhà chức trách Ý đang lãnh đạo chiến dịch cứu hộ. Vẫn chưa rõ có bao nhiêu người thiệt mạng và bị thương trong vụ tai nạn này.

Theo NGUYỆT PHƯƠNG (TTO)