Gần đến giờ G: Trump bị ‘cách ly’ khỏi mạng xã hội?

Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa nổi tiếng với vô số những phát ngôn gây tranh cãi, khiêu khích và gây hấn trên mạng xã hội Twitter. Trong quá khứ, ông Trump từng đăng tải một khẳng định trên Twitter rằng biến đổi khí hậu là “trò bịp của Trung Quốc”.



Trong quá khứ, ông Trump thường xuyên dùng tài khoản Twitter của cá nhân để công kích các đối thủ.

Khi cựu Hoa hậu Hoàn vũ Alicia Machado ủng hộ bà Clinton, ông Trump ngay giữa đêm khuya đã “xả” cả hàng đống đăng tải trên Twitter sỉ nhục người đẹp này và kêu gọi những người ủng hộ ông tìm xem video “cảnh nóng” của cô.



Trong quá trình tranh cử tổng thống, nhà tỉ phú 69 tuổi đã có vô số lần sử dụng Twitter để sỉ nhục và gây hấn với các đối thủ nội đảng của mình như Ted Cruz, Jeb Bush. Cả nữ dẫn chương trình của kênh truyền hình Fox News là Megyn Kelly cũng không thoát khỏi “cơn mưa” Twitter của ông.



Xuất hiện những thông tin cho rằng tỉ phú 69 tuổi không được phép tự ý đăng tải trên Twitter nữa mà phải thông qua các trợ lý.

Giờ đây, theo tờ The New York Times, trong những ngày cuối cùng của cuộc đua đến Nhà Trắng, ê kíp quản lý chiến dịch của Trump đã thay ông kiểm soát tài khoản mạng xã hội “tai tiếng” này. Họ lo sợ các đăng tải bộc phát của ông sẽ gây hại cho chiến dịch nhiều hơn là thu hút sự ủng hộ.



“Các cố vấn của ông Trump cuối cùng đã ‘chiếm lấy’ tài khoản Twitter mà ông thường dùng để tấn công các đối thủ của mình’, tờ The New York Times viết. Còn theo tờ The Washington Post, ê kíp của ông Trump xem việc kiểm soát tài khoản Twitter của vị ứng cử viên là vô cùng cần kíp. Bằng cách này, họ có thể “cách ly” ông khỏi một kênh “trút giận” mà không tài nào sàn lọc được ngôn từ của ông.

Tờ The New York Times tiết lộ, vào ngày 3-11 vừa qua, khi máy bay của ông Trump đậu gần chiếc chuyên cơ Không lực một của Tổng thống Obama ở Miami, ông đã phải nhờ nữ phát ngôn viên của mình là Hope Hicks đăng tải giùm lời chỉ trích lên Twitter.

Trong khi ông Trump muốn muốn viết rằng: “Vì sao ông ấy [Obama] lại đi vận động chiến dịch tranh cử thay vì tạo ra thêm việc làm và chỉnh sửa chương trình Obamacare? Quay về làm việc đi”. Tuy nhiên, nữ phụ tá đã bổ sung thêm ý “quay về làm việc cho người dân Mỹ đi” rồi mới đăng tải.



Tổng thống Obama có vẻ thích thú trước thông tin ông Trump không được tự ý sử dụng tài khoản Twitter nữa.

Dù ban quản lý chiến dịch của ông Trump và cá nhân bà Hicks đều từ chối bình luận về thông tin này, Tổng thống Obama vẫn tỏ vẻ khá “thích thú”. Trong buổi diễn thuyết tại Florida ngày 6-11 vừa qua để vận động cho bà Clinton, ông Obama không cũng không quan đề cập đến vấn đề này.



“Có vẻ chiến dịch của ông Trump đã chiếm Twitter của ông ấy. Trong hai ngày qua, họ không có chút tin tưởng nào về khả năng tự kiềm chế bản thân của ông Trump. Nếu như một người không thể tự quản lý nổi tài khoản Twitter của mình, làm sao ông có thể động đến mã phóng tên lửa hạt nhân”, ông Obama bình luận.